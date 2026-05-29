Тарифы на газ для населения могут резко измениться: что предлагают в Украине

Деньги и платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует мораторий на рост стоимости газа, тепла и электроэнергии для населения. Однако долгое время продолжаются дискуссии относительно повышения тарифов до рыночного уровня. Эксперты убеждают, что необходимо постепенно отказываться от низких цен по примеру ЕС.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Новини.LIVE.

Как могут вырасти тарифы в Украине

Расходы украинцев на газоснабжение довольно низкие, если не учитывать период отопительного сезона. По состоянию на май 2026 года семья из нескольких человек платит 40-50 грн в среднем. По мнению спикера, необходимо постепенно повышать тарифы в соответствии с договоренностями с Международным валютным фондом и переговорными группами ЕС.

"Давно надо было снять мораторий. Это создает огромные долги, недофинансирование, сами же граждане страдают из-за того, что меньше газа добывается. Плюс приходится больше импортировать, а значит — тратить валютную выручку. А это провоцирует меньшие пенсии и социальные программы", — отметил Омельченко.

Специалист поддерживает постепенный рост тарифов на газ и электроэнергию до рыночного уровня. По его словам, в Украине отставание цен по сравнению с Европой — минимум в 4 раза. В этом году возможен рост стоимости света и газа где-то на 25%.

Читайте также:

Какие тарифы на газ в Украине

Ранее мы рассказывали, сколько украинцы будут тратить на газоснабжение в июне. На рынке работают восемь компаний, которые предоставляют соответствующие услуги и регулярно делятся информацией об актуальных тарифах. Базовые годовые цены находятся на таком уровне (за 1 куб):

ООО "ГК "НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" — 7,96 грн;

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" — 7,96 грн;

ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" — 7,98 грн;

ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" ЧП "ОККО КОНТРАКТ" — 7,99 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" — 8,20 грн;

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн.

В целом почти все бытовые потребители (около 98%) обслуживаются Нафтогазом, поэтому платят одинаковый фиксированный тариф в размере 7,96 грн за кубометр. Такая цена будет действовать как минимум до конца апреля 2027 года, однако ее могут продлить, как происходит ежегодно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в июне 2026 года. Для населения действует фиксированный тариф 4,32 грн за кВт-ч. В ближайшее время менять его не планируют, однако дискуссии относительно повышения продолжаются.

Также Новини.LIVE рассказывали, что регулятор планирует повысить тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго с 1 июля 2026 года. Стоимость может вырасти на 21,6%, а тариф на диспетчерское управление — почти на 8%. Однако окончательное решение не приняли.