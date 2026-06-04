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Главная Экономика Ночной тариф летом 2026 года: цена за кВт-ч с 1 июня

Ночной тариф летом 2026 года: цена за кВт-ч с 1 июня

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Дата публикации 4 июня 2026 07:15
Ночной тариф на электричество: когда действует и сколько стоит киловатт в июне
Ночной тариф на электроэнергию в июне. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине для бытовых потребителей сейчас действует единый тариф на электроэнергию — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Именно он является основой для расчета всех платежек за свет. Однако окончательная сумма в платежках зависит от того, сколько электроэнергии потребила семья и какой тип счетчика установлен в доме.

О том, сколько будет стоить электроэнергия для людей с двухзонным счетчиком в июне и выгодно ли переходить на "ночной тариф" в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как формируются счета за электроэнергию в Украине

Главным фактором в формировании суммы к оплате за свет являются показатели электросчетчика. Именно их потребитель регулярно передает своему поставщику электроэнергии.

Энергетики советуют подавать данные в конце месяца — в последние два дня, или же в первые три дня следующего месяца. Именно эти показатели берутся для расчета. Специалисты компании Yasno объясняют, что принцип вычисления довольно прост:

  • Вся использованная электроэнергия умножается на установленную государством цену (4,32 грн), и так формируется итоговая сумма в счете.
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Как формируется сумма в платежках за электричество. Фото: Скриншот/Yasno

То есть, если семья за месяц потребила 200 кВт-ч, то счет будет таким: 200 × 4,32 = 864 грн. Именно такую сумму получит семья в платежке за свет. Однако есть способ платить меньше.

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Когда действует ночной тариф и сколько при этом стоит киловатт

Другая система расчета применяется к владельцам двухзонных счетчиков. Они разделяют потребление электроэнергии на два периода:

  • дневное время — с 7:00 до 23:00;
  • ночное время — с 23:00 до 7:00.

В ночной период электроэнергия стоит вдвое дешевле — 2,16 грн за 1 кВт-ч. Это дает возможность существенно уменьшить расходы, если перенести часть энергоемких дел (например, стирка или нагрев воды в бойлере) на ночное время.

Сколько можно сэкономить и выгодно ли устанавливать двухзонный счетчик

Переход на ночной тариф возможен только после установки специального двухзонного счетчика, который покупается и монтируется за свой счет. Поэтому перед установкой важно разобраться, будет ли такая инвестиция выгодной именно для вашей семьи.

На сайте ДТЭК отмечается, что ориентировочная экономия зависит от объемов потребления:

  • при 200 кВт-ч — около 108 грн;
  • при 500 кВт-ч — около 270 грн;
  • при 1000 кВт-ч — около 540 грн.
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Сколько можно экономить с двухзонным счетчиком. Фото: Скриншот/ДТЭК

По данным с сайта компании, срок окупаемости оборудования также зависит от уровня потребления:

  • 200 кВт-ч — примерно 38 месяцев;
  • 500 кВт-ч — около 15 месяцев;
  • 1000 кВт-ч — около 8 месяцев.
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Через сколько может окупиться двухзонный счетчик. Фото: Скриншот/ДТЭК

Наиболее выгодным двухзонный тариф обычно является для домохозяйств с высоким потреблением электроэнергии, в частности для тех, кто использует электроотопление. Воспользовавшись специальным калькулятором мы узнали, что в зимний период, при потреблении около 2000 кВт-ч в месяц, двухзонный счетчик может окупиться за один отопительный сезон — примерно за 4 месяца.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пока действует запрет на повышение цен на газ, тепло и электроэнергию для населения. Но уже давно идут разговоры о том, чтобы постепенно перейти к рыночным тарифам, как в странах ЕС. Специалисты считают, что низкие цены стоит со временем отменять.

Также Новини.LIVE рассказывали, что стоимость голубого топлива для украинцев и дальше остается важной темой, так как даже летом она сильно влияет на коммунальные расходы граждан. Поставщики газа уже обнародовали новые тарифы, которые начнут действовать с 1 июня 2026 года.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия свет
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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