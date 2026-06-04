Нічний тариф на електрику: коли діє та скільки коштує кіловат у червні

Нічний тариф на електроенергію у червні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для побутових споживачів наразі діє єдиний тариф на електроенергію — 4,32 грн за 1 кВт-год. Саме він є основою для розрахунку всіх платіжок за світло. Однак остаточна сума в платіжках залежить від того, скільки електроенергії спожила родина та який тип лічильника встановлений у домі.

Про те, скільки коштуватиме електроенергія для людей з двозонним лічильником у червні та чи вигідно переходити на "нічний тариф" у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як формуються рахунки за електроенергію в Україні

Головним фактором у формуванні суми до оплати за світло є показники електролічильника. Саме їх споживач регулярно передає своєму постачальнику електроенергії.

Енергетики радять подавати дані наприкінці місяця — в останні два дні, або ж у перші три дні наступного місяця. Саме ці показники беруться для розрахунку. Фахівці компанії Yasno пояснюють, що принцип обчислення доволі простий:

Вся використана електроенергія множиться на встановлену державою ціну (4,32 грн), і так формується підсумкова сума в рахунку.

Як формується сума в платіжках за електрику. Фото: Скриншот/Yasno

Тобто, якщо сім’я за місяць спожила 200 кВт-год, то рахунок буде таким: 200 × 4,32 = 864 грн. Саме таку суму отримає родина в платіжці за світло. Однак є спосіб платити менше.

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Інша система розрахунку застосовується до власників двозонних лічильників. Вони поділяють споживання електроенергії на два періоди:

денний час — з 7:00 до 23:00;

нічний час — з 23:00 до 7:00.

У нічний період електроенергія коштує вдвічі дешевше — 2,16 грн за 1 кВт-год. Це дає можливість суттєво зменшити витрати, якщо перенести частину енергомістких справ (наприклад, прання чи нагрів води в бойлері) на нічний час.

Скільки можна зекономити та чи вигідно встановлювати двозонний лічильник

Перехід на нічний тариф можливий лише після встановлення спеціального двозонного лічильника, який купується та монтується за власний кошт. Тому перед встановленням важливо розібратись, чи буде така інвестиція вигідною саме для вашої родини.

На сайті ДТЕК зазначається, що орієнтовна економія залежить від обсягів споживання:

при 200 кВт-год — близько 108 грн;

при 500 кВт-год — близько 270 грн;

при 1000 кВт-год — близько 540 грн.

Скільки можна економити з двозонним лічильником. Фото: Скриншот/ДТЕК

За даними з сайту компанії, термін окупності обладнання також залежить від рівня споживання:

200 кВт-год — приблизно 38 місяців;

500 кВт-год — близько 15 місяців;

1000 кВт-год — близько 8 місяців.

Через скільки може окупитись двозонний лічильник. Фото: Скриншот/ДТЕК

Найбільш вигідним двозонний тариф зазвичай є для домогосподарств з високим споживанням електроенергії, зокрема для тих, хто використовує електроопалення. Скориставшись спеціальним калькулятором ми дізнались, що у зимовий період, при споживанні близько 2000 кВт-год на місяць, двозонний лічильник може окупитися за один опалювальний сезон — приблизно за 4 місяці.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні поки що діє заборона на підвищення цін на газ, тепло та електроенергію для населення. Але вже давно точаться розмови про те, щоб поступово перейти до ринкових тарифів, як у країнах ЄС. Фахівці вважають, що низькі ціни варто з часом скасовувати.

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