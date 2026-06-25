Фінансові нововведення липня: що зміниться для українців найближчим часом

Люди на вулиці, гроші в руках, нерухомість. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українців чекають вагомі фінансові нововведення у липні 2026 року. Вони торкнуться програми "єОселя", житлових ваучерів і працевлаштування осіб з інвалідністю. Не завадить дізнатися, до яких змін готуватися нашим громадянам найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні фінансові нововведення липня.

Використання житлових ваучерів

У Міністерстві розвитку громад і територій України повідомили про зміни для внутрішньо переміщених осіб. 17 липня 2026 року наберуть чинності рішення Кабінету Міністрів щодо механізму застосування коштів у межах програми "Житло для ВПО з ТОТ".

Ваучери на суму до 2 млн гривень дозволяється використовувати безпосередньо на купівлю об’єкта нерухомості та деякі інші потреби. Вже скоро діапазон застосування розширять для ВПО з тимчасово окупованих територій, які:

мають статус учасника бойових дій;

є особами з інвалідністю внаслідок війни.

Житлові ваучери можна буде використати на погашення першого внеску за доступною іпотекою "єОселя". Плюс в уряді уточнили порядок оформлення таких угод і дії нотаріуса під час купівлі нерухомості.

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Нові перевірки Держпраці

Кабінет Міністрів постановою від 27 травня 2026 р. № 659 затвердив новий Порядок здійснення контролю за виконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. З 1 липня повноваження перейдуть Державній службі з питань праці.

Контролюючий орган зможе проводити моніторинг за місцем діяльності підприємця. Інспекторам дозволять:

досліджувати документи та реєстри;

отримувати письмові й усні пояснення;

вимагати завірені копії документів;

користуватися держреєстрами і відкритими базами даних;

отримувати відомості від інших державних органів та юридичних осіб.

За результатами перевірки складається акт із розрахунком виконання чи невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавцям варто заздалегідь провести внутрішній аудит кадрової документації, аби встигнути виправити недоліки до втручання Держпраці.

Пільгові умови "єОселі"

З 17 липня пільговою іпотечною ставкою 3% за державною програмою "єОселя" зможуть користуватися ветерани, учасники війни та члени сімей загиблих воїнів. Станом на червень 2026 року для них діють стандартні умови кредиту: 7% річних протягом перших 10 років, 10% річних — з 11-го року.

Заявники зможуть взяти позику максимально на 20 років. Якщо учасникам програми не виповнилося 25 років, для них мінімальний перший внесок становить від 10%. Для позичальників від 26 років розмір внеску перебуває на рівні 20% вартості житла і більше.

Раніше Новини.LIVE писали, що для внутрішньо переміщених осіб хочуть запустити нову житлову програму. Йдеться про проєкт "Будиночки в селі", який передбачає поселення ВПО у сільській місцевості. Оселі передаватимуть у тимчасове користування.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці ризикують втратити роботу в Польщі. З 8 липня Національна інспекція праці зможе примусово перетворювати цивільно-правові договори на трудові. Не всі роботодавці захочуть офіційно брати іноземців у штат.