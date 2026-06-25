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Главная Экономика Жилье, кредиты и работа: к каким финансовым нововведениям готовиться в июле

Жилье, кредиты и работа: к каким финансовым нововведениям готовиться в июле

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:10
Финансовые нововведения июля: что изменится для украинцев в ближайшее время
Люди на улице, деньги в руках, недвижимость. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года украинцев ждут значительные финансовые нововведения. Они коснутся программы "єОселя", жилищных ваучеров и трудоустройства людей с инвалидностью. Не помешает узнать, к каким изменениям следует готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных финансовых нововведениях июля.

Использование жилищных ваучеров

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили об изменениях для внутренне перемещенных лиц. 17 июля 2026 года вступят в силу решения Кабинета Министров относительно механизма применения средств в рамках программы "Жилье для ВПЛ из ВОТ".

Ваучеры на сумму до 2 млн гривен разрешается использовать непосредственно на покупку объекта недвижимости и некоторые другие нужды. Уже скоро диапазон применения расширят для ВПЛ с временно оккупированных территорий, которые:

  • имеют статус участника боевых действий;
  • являются лицами с инвалидностью вследствие войны.

Жилищные ваучеры можно будет использовать для погашения первого взноса по доступной ипотеке "єОселя". Кроме того, в правительстве уточнили порядок оформления таких сделок и действия нотариуса при покупке недвижимости.

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Новые проверки Гоструда

Кабинет Министров постановлением от 27 мая 2026 г. № 659 утвердил новый Порядок осуществления контроля за выполнением норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. С 1 июля полномочия перейдут к Государственной службе по вопросам труда.

Контролирующий орган сможет проводить мониторинг по месту деятельности предпринимателя. Инспекторам будет разрешено:

  • изучать документы и реестры;
  • получать письменные и устные объяснения;
  • требовать заверенные копии документов;
  • пользоваться госреестрами и открытыми базами данных;
  • получать сведения от других государственных органов и юридических лиц.

По результатам проверки составляется акт с расчетом выполнения или невыполнения норматива трудоустройства лиц с инвалидностью. Работодателям следует заранее провести внутренний аудит кадровой документации, дабы успеть исправить недостатки до вмешательства Гоструда.

Льготные условия программы "єОселя"

С 17 июля льготной ипотечной ставкой 3% по государственной программе "єОселя" смогут воспользоваться ветераны, участники войны и члены семей погибших воинов. По состоянию на июнь 2026 года для них действуют стандартные условия кредита: 7% годовых в течение первых 10 лет, 10% годовых — с 11-го года.

Заявители смогут взять кредит на срок до 20 лет. Если участникам программы не исполнилось 25 лет, для них минимальный первоначальный взнос составляет от 10%. Для заемщиков от 26 лет размер взноса составляет 20% от стоимости жилья и более.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для внутренне перемещенных лиц планируется запустить новую жилищную программу. Речь идет о проекте "Домики в селе", который предусматривает расселение ВПЛ в сельской местности. Жилье будет передаваться во временное пользование.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы рискуют потерять работу в Польше. С 8 июля Национальная инспекция труда сможет принудительно преобразовывать гражданско-правовые договоры в трудовые. Не все работодатели захотят официально принимать иностранцев в штат.

єОселя нововведение трудоустройство
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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