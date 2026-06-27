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Главная Экономика Тарифы на воду в Украине: сколько будут платить потребители за кубометр с 1 июля

Тарифы на воду в Украине: сколько будут платить потребители за кубометр с 1 июля

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 05:45
Тарифы на воду для населения: что будет с ценами с 1 июля и сколько придется платить
Тарифы на воду для населения. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине изменятся тарифы на воду в ряде населенных пунктов. Об этом официально сообщили некоторые водоканалы, хотя граждане до сих пор могут участвовать в обсуждении и вносить свои предложения/замечания. Закон позволяет органам местного самоуправления утверждать цены без вмешательства регулятора.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько будут платить украинцы за воду с 1 июля 2026 года.

Новые тарифы на воду в Украине

Согласно закону №4777-ІХ, полномочия местных властей включают самостоятельное утверждение тарифов для водоканалов. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может проверять новые цены, однако окончательное решение остается за органами местного самоуправления.

Некоторые водоканалы пришли к выводу, что настало время повысить стоимость обслуживания. С 1 июля 2026 года бытовые потребители будут платить такие суммы за кубометр:

Стоит отметить, что некоторые операторы официально подтвердили новые тарифы, а часть — лишь объявила потенциальные показатели на этапе публичных слушаний. Если появятся замечания к предложенным ценам, они еще могут измениться.

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Однако маловероятно, что стоимость пересмотрят в сторону уменьшения, ведь все водоканалы подчеркивают экономическую необоснованность платы за потребление ресурса. Пока растут расходы на электроэнергию, топливо, логистику, зарплаты сотрудников и ремонты, тарифы на воду остаются убыточными.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на газ для населения с 1 июля 2026 года. Цена останется фиксированной — 7,96 грн за кубометр. Эту стоимость ГК "Нафтогаз Украины" утвердила как минимум до 30 апреля 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие финансовые нововведения ждут украинцев с 1 июля. Изменения коснутся жилищных кредитов, ваучеров на покупку недвижимости и проверок работодателей. Мы разобрались, каких правил придется придерживаться нашим гражданам.

тарифы коммунальные услуги вода
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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