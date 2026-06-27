Тарифы на воду для населения: что будет с ценами с 1 июля и сколько придется платить

Тарифы на воду для населения. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине изменятся тарифы на воду в ряде населенных пунктов. Об этом официально сообщили некоторые водоканалы, хотя граждане до сих пор могут участвовать в обсуждении и вносить свои предложения/замечания. Закон позволяет органам местного самоуправления утверждать цены без вмешательства регулятора.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько будут платить украинцы за воду с 1 июля 2026 года.

Новые тарифы на воду в Украине

Согласно закону №4777-ІХ, полномочия местных властей включают самостоятельное утверждение тарифов для водоканалов. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может проверять новые цены, однако окончательное решение остается за органами местного самоуправления.

Некоторые водоканалы пришли к выводу, что настало время повысить стоимость обслуживания. С 1 июля 2026 года бытовые потребители будут платить такие суммы за кубометр:

Черниговводоканал — 64,76 грн вместо 70,7 грн (без НДС);

Черкассыводоканал — 47,26 грн вместо 27,6 грн (без НДС);

Тернопольводоканал — 72,78 грн вместо 36,7 грн (без НДС);

Ровнооблводоканал — 57,04 грн вместо 32,6 грн (без НДС);

Полтававодоканал — 84,9 грн вместо 33,7 грн (с НДС);

Кременчугводоканал — 67,4 грн вместо 31,8 грн (с НДС);

Винницаоблводоканал — 81,07 грн вместо 25,57 грн (с НДС).

Стоит отметить, что некоторые операторы официально подтвердили новые тарифы, а часть — лишь объявила потенциальные показатели на этапе публичных слушаний. Если появятся замечания к предложенным ценам, они еще могут измениться.

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Однако маловероятно, что стоимость пересмотрят в сторону уменьшения, ведь все водоканалы подчеркивают экономическую необоснованность платы за потребление ресурса. Пока растут расходы на электроэнергию, топливо, логистику, зарплаты сотрудников и ремонты, тарифы на воду остаются убыточными.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с тарифами на газ для населения с 1 июля 2026 года. Цена останется фиксированной — 7,96 грн за кубометр. Эту стоимость ГК "Нафтогаз Украины" утвердила как минимум до 30 апреля 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие финансовые нововведения ждут украинцев с 1 июля. Изменения коснутся жилищных кредитов, ваучеров на покупку недвижимости и проверок работодателей. Мы разобрались, каких правил придется придерживаться нашим гражданам.