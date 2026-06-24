Стоимость газа в Украине: сколько будет стоить куб топлива для населения с 1 июля 2026 года

Тарифы на газ для населения с 1 июля. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы вновь получат два счета за газ: за потребленное топливо и за его доставку. Суммы в счетах большинства граждан будут зависеть именно от объемов потребления, ведь повышать тарифы в ближайшее время не планируется. В первую очередь это касается клиентов ГК "Нафтогаз Украины", которые составляют около 98% всех бытовых потребителей газа в стране.

О том, сколько будет стоить куб газа для населения с 1 июля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Нафтогаз.

Какой будет цена газа для населения с 1 июля

С 1 июля для населения тариф останется неизменным — 7,96 гривны за один кубометр природного газа. Кроме того, в Нафтогазе продлили действие тарифного плана "Фиксированный", поэтому эта цена гарантированно будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Стоимость газа для населения с 1 июля. Фото: Скриншот/Нафтогаз

Таким образом, украинские семьи могут не беспокоиться о возможном подорожании газа в ближайшее время и заранее планировать расходы на коммунальные услуги.

Порядок расчетов также остается без изменений. Потребителям необходимо подать показания счетчика до 5 числа, а оплатить использованный газ не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

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Что предусматривает тариф "Фиксированный" от Нафтогаза

Главное преимущество тарифного предложения заключается в том, что цена на газ не будет меняться до конца апреля 2027 года и составит 7,96 грн за кубометр. При этом прекратить действие тарифа можно только по желанию самого потребителя.

Воспользоваться условиями тарифа могут не только действующие клиенты компании, но и новые потребители. Для этого достаточно выбрать тариф "Фиксированный" при оформлении заявки на подключение к газоснабжению.

Изменится ли стоимость доставки газа с 1 июля

В 2026 году тарифы на распределение природного газа для населения также остаются без изменений. Как отмечают Газмережі, действующие ставки будут действовать в течение всего периода военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Однако сумма в платежке за доставку газа зависит не только от установленного тарифа. Важную роль играет фактический объем потребления газа конкретным домохозяйством.

Ежегодно операторы проводят перерасчет платы за распределение на основе данных предыдущего газового года. Газовый год длится с 1 октября текущего года до 30 сентября следующего.

Если за этот период семья использовала больше газа, то в следующем году ежемесячная плата за доставку увеличится. Если же потребление сократилось, сумма в счете станет меньше.

Как самостоятельно рассчитать плату за доставку газа

Чтобы определить размер ежемесячной платы за распределение газа, нужно взять объем потребления за предыдущий газовый год — с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Далее этот показатель необходимо умножить на тариф на распределение, действующий в вашем регионе. Полученную сумму следует разделить на 12 месяцев. Именно этот результат и будет ежемесячным платежом за доставку газа в течение следующего газового года.

Узнать объемы собственного потребления можно в личном кабинете на сайте оператора газораспределительной сети. А действующий тариф в вашем городе — на сайте НКРЭКП.

Ранее Новини.LIVE писали, что сейчас для населения в Украине действует фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт-ч. Именно его используют при расчете платы за свет, но итоговая сумма зависит от объема потребления и типа счетчика.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 июня во многих городах Украины выросли тарифы на воду. В некоторых населенных пунктах стоимость уже превышает 80 грн за кубометр, а в других цены еще пересматривают.