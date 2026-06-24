Вартість газу в Україні: скільки коштуватиме куб палива для населення з 1 липня 2026 року

Тарифи на газ для населення з 1 липня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У лині 2026 року українці знову отримають дві платіжки за газ: за спожите паливо та його доставку. Суми у квитанціях більшості громадян залежатимуть саме від об’ємів споживання, адже тарифи підвищувати найближчим часом не планую. Насамперед це стосується клієнтів ГК "Нафтогаз України", які становлять близько 98% усіх побутових споживачів газу в країні.

Про те, скільки коштуватиме куб газу для населення з 1 липня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Нафтогаз.

Якою буде ціна газу для населення з 1 липня

З 1 липня для населення тариф залишиться незмінним — 7,96 гривні за один кубометр природного газу. Крім того, у Нафтогазі продовжили дію тарифного плану "Фіксований", тому ця ціна гарантовано діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Вартість газу для населення з 1 липня. Фото: Скриншот/Нафтогаз

Таким чином, українські родини можуть не хвилюватися через можливе подорожчання газу найближчим часом та заздалегідь планувати витрати на комунальні послуги.

Порядок розрахунків також залишається без змін. Споживачам необхідно подати показники лічильника до 5 числа, а оплатити використаний газ не пізніше 25 числа місяця, що настає після розрахункового.

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Що передбачає тариф "Фіксований" від Нафтогазу

Головна перевага тарифної пропозиції полягає у тому, що ціна газу не змінюватиметься до кінця квітня 2027 року і становитиме 7,96 грн за кубометр. При цьому припинити дію тарифу можна лише за бажанням самого споживача.

Скористатися умовами тарифу можуть не лише чинні клієнти компанії, а й нові споживачі. Для цього достатньо обрати тариф "Фіксований" під час оформлення заявки на підключення до газопостачання.

Чи зміниться вартість доставки газу з 1 липня

У 2026 році тарифи на розподіл природного газу для населення також залишаються без змін. Як зазначають Газмережі, чинні ставки діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Однак сума у платіжці за доставку газу залежить не лише від встановленого тарифу. Важливу роль відіграє фактичний обсяг споживання газу конкретним домогосподарством.

Щороку оператори проводять перерахунок плати за розподіл на основі даних попереднього газового року. Газовий рік триває з 1 жовтня поточного року до 30 вересня наступного.

Якщо за цей період родина використала більше газу, то в наступному році щомісячна плата за доставку збільшиться. Якщо ж споживання скоротилося, сума в платіжці стане меншою.

Як самостійно розрахувати плату за доставку газу

Щоб визначити розмір щомісячної оплати за розподіл газу, потрібно взяти обсяг споживання за попередній газовий рік — з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року.

Далі цей показник необхідно помножити на тариф на розподіл, який діє у вашому регіоні. Отриману суму слід поділити на 12 місяців. Саме цей результат і буде щомісячним платежем за доставку газу протягом наступного газового року.

Дізнатися обсяги власного споживання можна в особистому кабінеті на сайті оператора газорозподільної мережі. А чинний тариф у вашому місті — на сайті НКРЕКП.

Раніше Новини.LIVE писали, що зараз для населення в Україні діє фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт-год. Саме його використовують при розрахунку плати за світло, але підсумкова сума залежить від обсягу споживання та типу лічильника.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 червня в багатьох містах України зросли тарифи на воду. У деяких населених пунктах вартість уже перевищує 80 грн за кубометр, а в інших ціни ще переглядають.