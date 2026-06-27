Новий стандарт е-підпису: коли зміниться генерація ключів і що буде зі старими КЕП

Нові електронні ключі в Україні. Фото: Unsplash, УНІАН, ДПС. Колаж: Новини.LIVE

Восени в Україні для фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб запрацюють нові правила криптографічного захисту. З 1 вересня відбудеться повний перехід на сертифікати КЕП (кваліфікований електронний підпис) із використанням алгоритму "Купина". Ми розібралися, що це означає для громадян та представників бізнесу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке "Купина" і до яких змін варто приготуватися українцям найближчим часом.

Новий стандарт електронного підпису

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про повний перехід на новий алгоритм криптографічного захисту "Купина" з 1 вересня 2026 року. Це національний стандарт, який використовується для створення кваліфікованих електронних підписів.

"Частині розробників інформаційних систем потрібен додатковий час для налаштування. Для звичайних користувачів міграція інфраструктури пройде повністю непомітно, а цифрові дані українців отримають надійніший захист від кіберзагроз", — зазначили в Міністерстві.

Всі надавачі електронних довірчих послуг повинні перейти на стандарт "Купина" та синхронізувати програмно-апаратні комплекси. Для користувачів це означає планове оновлення безпеки, оскільки інтерфейси електронних кабінетів і банківських застосунків залишаться незмінними. Нововведення стосується лише способу генерації та зберігання КЕП.

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Що зміниться для населення та бізнесу

Українці, які використовують КЕП, зможуть надалі застосовувати сертифікати, строк дії яких не закінчиться до 1 вересня. Вони залишаться чинними та будуть функціонувати без обмежень. Тобто перевипускати ключі не доведеться, а підписані файли збережуть свій юридичний статус.

Лише коли настане час планової заміни електронного підпису, центр сертифікації видасть новий КЕП на алгоритмі "Купина". Жодних додаткових дій з боку користувачів не потрібно.

Представники бізнесу поступово переведуть всі ключі на єдиний посилений стандарт, що допоможе спростити взаємодію з клієнтами, контрагентами та державними структурами у довгостроковій перспективі.

Фізичні особи, ФОП та юридичні особи використовують кваліфікований електронний підпис для верифікації в інтернеті, надання документам юридичної сили, як у випадку з ручним підписом на папері. Водночас КЕП економить час і кошти на бюрократичні процедури, має великий захист від підробки, гарантує цілісність матеріалів та ідентифікує особу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що фізичним особам-підприємцям загрожують штрафи з серпня 2026 року. ФОП, які займаються виробництвом, постачанням чи реалізацією косметичною продукції, доведеться нотифікувати кожен товар. Інакше контролюючий орган буде стягувати штрафи до 340 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти мобільних операторів України не зможуть перенести номер за допомогою послуги MNP. Регулятор тимчасово призупинить роботу сервісу з 08:30 29 червня до 17:30 1 липня. Відновлення процесів відбудеться вранці 2 липня.