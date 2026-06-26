Штрафи для ФОП у 2026 році: за що підприємців зможуть покарати з серпня

Гроші в руках і ФОП із документами. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року для фізичних осіб-підприємців зміняться правила реалізації косметичної продукції. Недотримання нових вимог загрожує великими штрафами для ФОП. Перелік ризикових товарів найближчим часом поповниться.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 20 січня 2021 року № 65.

Нотифікація косметичних товарів

Перехідний період для учасників ринку закінчиться 3 серпня 2026 року. Тоді набуде чинності Технічний регламент на косметичну продукцію, який зобов’язує реєструвати (нотифікувати) кожен товар, що вводиться в обіг. Це дозволить посилити прозорість обліку косметики.

Фактично це означає, що для ФОП розшириться перелік ризикової продукції, куди станом на червень 2026 рік входять:

технічно складні побутові вироби, що підлягають гарантійному ремонту;

лікарські засоби та медикаменти;

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів.

"Важливо розуміти ставки. Відповідно до статті 20 Закону про РРО, якщо під час перевірки виявлено облікований товар, штраф може становити повну вартість таких товарів. Тобто фактично 100% ціни необлікованої продукції", — зазначив юрист Богдан Янків.

Читайте також:

Які штрафи чекають ФОП з серпня

Згідно з постановою уряду, нагляд за дотриманням нових вимог буде здійснювати Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. До її повноважень входить перевірка документів. маркування, умов зберігання, нотифікації тощо. Плюс — ухвалення рішень про покарання.

У разі порушення правил загрожують суворі штрафи:

за введення в обіг продукції, що не відповідає вимогам — від 34 000 до 51 000 грн;

за повторне аналогічне порушення — 68 000 грн;

за введення в обіг товарів, що становлять серйозний ризик — 102 000 грн;

за повторне аналогічне порушення — до 340 000 грн;

за недотримання розповсюджувачем умов зберігання (якщо продукція стала небезпечною або невідповідною) — 17 000 грн;

за повторне аналогічне порушення — 68 000 грн.

Варто зазначити, що товари, введені в обіг до 3 серпня 2026 року, дозволено продавати без нової реєстрації, поки не закінчиться їх термін придатності. Однак повинні бути підтверджувальні документи, зокрема договори постачання, накладні, інвойси, акти приймання, митні документи тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що для ФОП в Україні існують ліміти доходів за рік. Якщо підприємець перевищить встановлену суму, йому доведеться взяти на себе відповідальність. Однак покарання можна уникнути, якщо заздалегідь перейти на іншу групу спрощеної системи.

Також Новини.LIVE розповідали, коли податкові борги стають безнадійними. Українське законодавство визначає обставини, настання яких є підставою для списання заборгованості. Серед них — завершення строку давності (1095 днів).