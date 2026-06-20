Перевищення річного ліміту ФОП: що можна зробити для уникнення штрафу

Штрафи для ФОП через ліміти доходу. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Підприємцям в Україні необхідно слідкувати за своїми доходами, адже перевищення річного ліміту загрожує значними штрафами для ФОП. Наближаючись до граничної суми, можна застосувати один із варіантів, який допоможе уникнути фінансової відповідальності. Не завадить дізнатися, які шляхи вирішення проблеми доступні українцям.

Це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 291.4 Податкового кодексу.

Ліміти доходу ФОП у 2026 році

Українське законодавство передбачає обмеження на доходи фізичних осіб-підприємців спрощеної системи. Максимальні суми залежать від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У 2026-му ліміти для ФОП перебувають на такому рівні:

1 група — 1 444 049 грн (167 МЗП);

2 група — 7 211 598 грн (834 МЗП);

3 група — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Якщо сума вийде за встановлене обмеження, загрожує сувора відповідальність. По-перше, доведеться заплатити 15% штрафу від розміру перевищення.

По-друге, контролюючий орган примусово переведе ФОПа на іншу групу єдиного податку чи загальну систему (залежно від індивідуальних обставин). Однак покарання можна уникнути.

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Три способи уникнути штрафу

Якщо перевищення ліміту не відбулося, однак сума доходу наближається до максимальної, підприємці можуть скористатися одним із трьох варіантів вирішення проблеми, а саме:

самостійно подати заявку про перехід на вищу групу єдиного податку з більшим лімітом;

обрати загальну систему оподаткування;

повністю закрити ФОП.

Як видно, ці варіанти не допомагають уникнути переходу на іншу групу чи систему, однак дозволяють обійтися без суттєвих штрафних санкцій. З часом підприємці можуть повернутися на попередню групу, якщо сума доходу, отримана минулого року, не перевищує поточний ліміт для групи, на яку планується реєстрація.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, до якого числа в червні 2026 року ФОП необхідно заплатити податки. Несвоєчасне внесення коштів тягне за собою штрафні санкції. Підприємцям загрожує фінансова відповідальність за ухилення від сплати податків.

Також Новини.LIVE розповідали, що може вимагати податкова під час фактичної перевірки. Контролюючому органу дозволено моніторити обіг готівки, використання найманої праці, проведення розрахунків касовим апаратом, облік товарних запасів тощо.