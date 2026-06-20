Превышение годового лимита ФЛП: что можно сделать для избежания штрафа

Штрафы для ФЛП из-за лимитов дохода. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Предпринимателям в Украине необходимо следить за своими доходами, ведь превышение годового лимита грозит значительными штрафами для ФЛП. При приближении к предельной сумме можно воспользоваться одним из вариантов, который поможет избежать финансовой ответственности. Не помешает узнать, какие способы решения проблемы доступны украинцам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 291.4 Налогового кодекса.

Лимиты дохода ФЛП в 2026 году

Украинское законодательство предусматривает ограничения на доходы физических лиц-предпринимателей, работающих на упрощенной системе. Максимальные суммы зависят от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В 2026 году лимиты для ФЛП находятся на таком уровне:

1 группа — 1 444 049 грн (167 МЗП);

2 группа — 7 211 598 грн (834 МЗП);

3 группа — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Если сумма превысит установленный лимит, грозит строгая ответственность. Во-первых, придется уплатить штраф в размере 15% от суммы превышения.

Во-вторых, контролирующий орган принудительно переведет ФЛП на другую группу единого налога или на общую систему (в зависимости от индивидуальных обстоятельств). Однако наказания можно избежать.

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Три способа избежать штрафа

Если превышение лимита не произошло, однако сумма дохода приближается к максимальной, предприниматели могут воспользоваться одним из трех вариантов решения проблемы, а именно:

самостоятельно подать заявку о переходе на группу единого налога с более высоким лимитом;

выбрать общую систему налогообложения;

полностью закрыть ФЛП.

Как видно, эти варианты не помогают избежать перехода на другую группу или систему, однако позволяют обойтись без существенных штрафных санкций. Со временем предприниматели могут вернуться на прежнюю группу, если сумма дохода, полученная в прошлом году, не превышает текущий лимит для группы, на которую планируется регистрация.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, до какого числа в июне 2026 года ФЛП необходимо уплатить налоги. Несвоевременная уплата средств влечет за собой штрафные санкции. Предпринимателям грозит финансовая ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что может потребовать налоговая во время фактической проверки. Контролирующему органу разрешено отслеживать оборот наличных денег, использование наемного труда, проведение расчетов через кассовый аппарат, учет товарных запасов и т. д.