Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Безнадійні податкові борги: коли спливає строк давності для стягнення

Безнадійні податкові борги: коли спливає строк давності для стягнення

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 11:10
Безнадійний податковий борг: хто може уникнути відповідальності за несплату коштів
Списання податкового боргу. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

ФОП і фізичні особи повинні вчасно платити податки, інакше виникає фінансове зобов’язання, яке з часом переходить у борг. Водночас у деяких випадках його можуть визнати безнадійним і списати. Цьому сприяють об'єктивні юридичні чи фактичні обставини, що унеможливлюють стягнення коштів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 101 Податкового кодексу.

Коли борг стає безнадійним

Українське законодавство чітко визначає обставини, внаслідок яких податковий борг визнають безнадійним, оскільки примусово стягнути кошти з платника неможливо. Станом на 2026 рік списанню підглядає сума заборгованості, штрафи і пеня, якщо:

  • ФОП визнали банкрутом, а його майна для погашення недостатньо;
  • фізичну особу визнали недієздатною чи безвісно відсутньою, оголосили померлою;
  • фізична особа померла, а майна для стягнення недостатньо;
  • фізична особа перебуває у розшуку понад 720 днів;
  • минув строк давності — 1095 днів;
  • борг виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних);
  • контролюючий орган вніс запис про припинення податкової заборгованості до Державного реєстру на підставі судового рішення.

"Окремо до безнадійного відносять борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника, не пов’язаної з банкрутством. Сплив 1095 днів — найпоширеніша, але далеко не єдина підстава: більшість пов’язані з тим, що стягнути борг фізично немає з кого", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Коли починається відлік строку давності

Згідно зі статтею 102 ПКУ, відлік 1095-денного строку давності починається з граничної дати сплати податкового зобов’язання. Іншими словами, коли закінчиться останній день, відведений ФОП або фізичній особі на виконання законодавчої норми.

Читайте також:

Тому спочатку виникає безпосередньо заборгованість, а коли спливає період сплати коштів — починається зворотній відлік 1095 календарних днів. Варто зауважити, що деякі обставини, не залежні від конкретної людини, можуть зсунути перебіг строку давності.

Зокрема відлік призупиняли для всіх платників на період пандемії коронавірусної інфекції — з 18 березня 2020 року до 23 листопада 2022 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть українцям заборонити виїзд за кордон через борги. Наявність непогашеного фінансового зобов’язання не впливає на право перетину державного кордону. Окрім випадків відповідного судового рішення та відкритого виконавчого провадження.

Також Новини.LIVE розповідали, що спадкоємці можуть отримати борги померлого. Вони мають погасити частину фінансового зобов’язання у межах своєї частки спадщини. А кредитор повинен заявити вимоги не пізніше шести місяців.

ФОП податки борги
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації