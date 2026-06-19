Безнадійний податковий борг: хто може уникнути відповідальності за несплату коштів

Списання податкового боргу. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

ФОП і фізичні особи повинні вчасно платити податки, інакше виникає фінансове зобов’язання, яке з часом переходить у борг. Водночас у деяких випадках його можуть визнати безнадійним і списати. Цьому сприяють об'єктивні юридичні чи фактичні обставини, що унеможливлюють стягнення коштів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 101 Податкового кодексу.

Коли борг стає безнадійним

Українське законодавство чітко визначає обставини, внаслідок яких податковий борг визнають безнадійним, оскільки примусово стягнути кошти з платника неможливо. Станом на 2026 рік списанню підглядає сума заборгованості, штрафи і пеня, якщо:

ФОП визнали банкрутом, а його майна для погашення недостатньо;

фізичну особу визнали недієздатною чи безвісно відсутньою, оголосили померлою;

фізична особа померла, а майна для стягнення недостатньо;

фізична особа перебуває у розшуку понад 720 днів;

минув строк давності — 1095 днів;

борг виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних);

контролюючий орган вніс запис про припинення податкової заборгованості до Державного реєстру на підставі судового рішення.

"Окремо до безнадійного відносять борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника, не пов’язаної з банкрутством. Сплив 1095 днів — найпоширеніша, але далеко не єдина підстава: більшість пов’язані з тим, що стягнути борг фізично немає з кого", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Коли починається відлік строку давності

Згідно зі статтею 102 ПКУ, відлік 1095-денного строку давності починається з граничної дати сплати податкового зобов’язання. Іншими словами, коли закінчиться останній день, відведений ФОП або фізичній особі на виконання законодавчої норми.

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Тому спочатку виникає безпосередньо заборгованість, а коли спливає період сплати коштів — починається зворотній відлік 1095 календарних днів. Варто зауважити, що деякі обставини, не залежні від конкретної людини, можуть зсунути перебіг строку давності.

Зокрема відлік призупиняли для всіх платників на період пандемії коронавірусної інфекції — з 18 березня 2020 року до 23 листопада 2022 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть українцям заборонити виїзд за кордон через борги. Наявність непогашеного фінансового зобов’язання не впливає на право перетину державного кордону. Окрім випадків відповідного судового рішення та відкритого виконавчого провадження.

Також Новини.LIVE розповідали, що спадкоємці можуть отримати борги померлого. Вони мають погасити частину фінансового зобов’язання у межах своєї частки спадщини. А кредитор повинен заявити вимоги не пізніше шести місяців.