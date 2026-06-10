Спадщина з боргами: у яких випадках кредитор втрачає право вимагати гроші

Чи повинні українці повертати успадковані борги. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після смерті людини її майно та фінансові зобов'язання переходять до її спадкоємців. Тобто родичі, або люди вказані у заповіті, можуть отримати не лише цінні активи, а й борги померлого. Однак тут є кілька важливих моментів, про які не всі знають. Наприклад, якщо після смерті людини банк або інша фінансова організація вчасно не повідомили спадкоємців про наявний борг, у майбутньому його можуть "списати".

Про те, чи завжди родичі спадкодавця повинні повертати його борги кредиторам, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення адвоката зі спадкових справ Павла Васильєва.

Через який період часу кредитор втрачає право вимагати повернення боргу у спадкоємців

Якщо людина знає про борги померлого родича, після прийняття спадщини саме вона стає відповідальною за їх погашення. Юристи радять повідомити кредитора про смерть боржника та про те, що надалі борг виплачуватиме спадкоємець. Однак законом не передбачено покарання, якщо вони цього не зроблять.

За словами адвоката Павла Васильєва, кредитори також мають свої обов’язки. Відповідно до статті 1281 Цивільного кодексу України, після того, як спадкоємець отримав свідоцтво про право на спадщину, банк чи інша фінансова установа повинні заявити свої претензії протягом шести місяців. Якщо цього не зробити, кредитор може втратити право вимагати повернення боргу.

На практиці банки рідко пропускають такі строки та зазвичай активно працюють над поверненням коштів. При цьому кожен спадкоємець відповідає лише за ту частину боргу, яка відповідає його частці у спадщині.

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Зазвичай заборгованість погашається одним платежем, якщо сторони не домовилися про інший порядок розрахунків. Якщо спадкоємець відмовляється платити, кредитор може звернутися до суду та вимагати стягнення коштів за рахунок успадкованого майна.

Як кредитор може звернутися до спадкоємця

Банки та інші кредитори можуть надсилати свої вимоги через нотаріуса. Якщо спадкоємець перебуває за кордоном, для цього можуть використовуватися консульські установи. Також кредитор має право самостійно надіслати лист із документами або подати позов до суду.

Закон не встановлює суворої форми такої вимоги. Вона складається у довільному письмовому вигляді, але повинна містити:

інформацію про кредитора;

підстави виникнення боргу;

точний розрахунок заборгованості та реквізити для оплати.

Що буде з боргом, якщо спадкоємців немає

У випадку, коли ніхто з родичів не прийняв спадщину, кредитор повинен звернутися до нотаріуса, який веде спадкову справу. Інформація про борг вноситься до матеріалів справи.

Якщо спадкоємці так і не з’являються, спадщина визнається відумерлою. Тоді майно переходить у власність територіальної громади. Разом із майном громада отримує й обов’язок погасити борги померлого.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні людина може не тільки прийняти спадщину чи відмовитися від неї, а й передати своє право на майно іншій особі. Проте така процедура має обмеження та повинна відбуватися відповідно до вимог законодавства.

Також Новини.LIVE розповідали, що українське законодавство захищає громадян від повної втрати майна через борги. У людини залишається право на необхідні для життя речі. Крім того, під час дії воєнного стану діють додаткові обмеження щодо примусового вилучення майна.