Відмова від спадщини на користь іншої людини: кому можна передати своє право на майно

Дівчина підписує документ. Фото: Новини.LIVE

Українці мають право не лише прийняти спадщину або відмовитися від неї, а й передати своє право на майно іншій людині. Однак зробити це можна лише за правилами, визначеними законом.

Про те, кому українці можуть передати своє право на спадщину та як це зробити у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення статті 1274 Цивільного кодексу України.

Чи можна відмовитись від спадщини в Україні

Згідно з чинними нормами, спадкоємець може відмовитися від спадщини протягом шести місяців із дня її відкриття. У деяких випадках цей термін відраховується від дати державної реєстрації смерті спадкодавця.

Відмова від спадщини є остаточним рішенням і не може містити жодних умов. Водночас людина має право передумати та відкликати свою заяву, якщо зробить це до закінчення шестимісячного строку.

Кому можна передати свою частку спадщини

Закон дозволяє відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця, але не будь-кого:

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Якщо спадщина передається за заповітом, відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також зазначений у документі. Якщо в заповіті визначено підпризначеного спадкоємця, то відмова допускається тільки на його користь. У разі спадкування за законом людина може передати свою частку будь-якому іншому спадкоємцю за законом, незалежно від черги спадкування.

Водночас відмовитися від спадщини на користь осіб, які втратили право на спадщину, або відказоодержувачів не можна.

Як оформити відмову від спадщини в Україні

Для цього потрібно особисто звернутися до нотаріуса та подати письмову заяву. Оформити таку відмову через представника за довіреністю закон не дозволяє.

Подати заяву можна під час особистого візиту до нотаріуса або дистанційно — поштою чи в електронній формі завіривши її кваліфікованим електронним підписом. Однак для деяких категорій громадян діють додаткові вимоги.

Особи з обмеженою цивільною дієздатністю можуть відмовитися від спадщини лише за згодою піклувальника та органу опіки і піклування.

Неповнолітнім віком від 14 до 18 років потрібна згода батьків або піклувальника, а також органу опіки. Якщо йдеться про малолітніх дітей чи недієздатних осіб, відмова можлива лише після отримання відповідного дозволу органу опіки та піклування.

Чи можна скасувати відмову від спадщини

У деяких випадках відмову від спадщини можна оскаржити через суд. Це можливо, якщо буде доведено, що рішення ухвалили під впливом обману, примусу, погроз або через помилку.

Раніше Новини.LIVE писали, що у деяких випадках за отриману спадщину в Україні потрібно сплачувати податок, зокрема якщо майно переходить від не близьких родичів. Але якщо людина відмовляється від майна, ніякі збори платити не доведеться.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які живуть за кордоном і втратили родича, можуть оформити спадщину дистанційно, не приїжджаючи в Україну. Головне — дотриматися вимог закону та вкластися у встановлені строки.