Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Наследство в Украине: как отказаться и кому можно передать имущество

Наследство в Украине: как отказаться и кому можно передать имущество

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 10:23
Отказ от наследства в пользу другого человека: кому можно передать свое право на имущество
Девушка подписывает документ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы имеют право не только принять наследство или отказаться от него, но и передать свое право на имущество другому человеку. Однако сделать это можно только по правилам, определенным законом.

О том, кому украинцы могут передать свое право на наследство и как это сделать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения 1274 статьи ​​​​​Гражданского кодекса Украины.

Можно ли отказаться от наследства в Украине

Согласно действующим нормам, наследник может отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня его открытия. В некоторых случаях этот срок отсчитывается от даты государственной регистрации смерти наследодателя.

Отказ от наследства является окончательным решением и не может содержать никаких условий. В то же время человек имеет право передумать и отозвать свое заявление, если сделает это до истечения шестимесячного срока.

Кому можно передать свою долю наследства

Закон позволяет отказаться от наследства в пользу другого наследника, но не любого:

Читайте также:
  1. Если наследство передается по завещанию, отказаться можно только в пользу другого наследника, который также указан в документе.
  2. Если в завещании определен подназначенный наследник, то отказ допускается только в его пользу.
  3. В случае наследования по закону человек может передать свою долю любому другому наследнику по закону, независимо от очереди наследования.

При этом отказаться от наследства в пользу лиц, утративших право на наследство, или отказополучателей нельзя.

Как оформить отказ от наследства в Украине

Для этого нужно лично обратиться к нотариусу и подать письменное заявление. Оформить такой отказ через представителя по доверенности закон не позволяет.

Подать заявление можно во время личного визита к нотариусу или дистанционно - по почте или в электронной форме заверив его квалифицированной электронной подписью. Однако для некоторых категорий граждан действуют дополнительные требования.

Лица с ограниченной гражданской дееспособностью могут отказаться от наследства только с согласия попечителя и органа опеки и попечительства.

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет требуется согласие родителей или попечителя, а также органа опеки. Если речь идет о малолетних детях или недееспособных лицах, отказ возможен только после получения соответствующего разрешения органа опеки и попечительства.

Можно ли отменить отказ от наследства

В некоторых случаях отказ от наследства можно обжаловать через суд. Это возможно, если будет доказано, что решение приняли под влиянием обмана, принуждения, угроз или из-за ошибки.

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых случаях за полученное наследство в Украине нужно платить налог, в частности если имущество переходит от не близких родственников. Но если человек отказывается от имущества, никакие сборы платить не придется.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые живут за границей и потеряли родственника, могут оформить наследство дистанционно, не приезжая в Украину. Главное — соблюсти требования закона и уложиться в установленные сроки.

наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации