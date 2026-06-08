Отказ от наследства в пользу другого человека: кому можно передать свое право на имущество

Девушка подписывает документ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы имеют право не только принять наследство или отказаться от него, но и передать свое право на имущество другому человеку. Однако сделать это можно только по правилам, определенным законом.

О том, кому украинцы могут передать свое право на наследство и как это сделать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения 1274 статьи ​​​​​Гражданского кодекса Украины.

Можно ли отказаться от наследства в Украине

Согласно действующим нормам, наследник может отказаться от наследства в течение шести месяцев со дня его открытия. В некоторых случаях этот срок отсчитывается от даты государственной регистрации смерти наследодателя.

Отказ от наследства является окончательным решением и не может содержать никаких условий. В то же время человек имеет право передумать и отозвать свое заявление, если сделает это до истечения шестимесячного срока.

Кому можно передать свою долю наследства

Закон позволяет отказаться от наследства в пользу другого наследника, но не любого:

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Если наследство передается по завещанию, отказаться можно только в пользу другого наследника, который также указан в документе. Если в завещании определен подназначенный наследник, то отказ допускается только в его пользу. В случае наследования по закону человек может передать свою долю любому другому наследнику по закону, независимо от очереди наследования.

При этом отказаться от наследства в пользу лиц, утративших право на наследство, или отказополучателей нельзя.

Как оформить отказ от наследства в Украине

Для этого нужно лично обратиться к нотариусу и подать письменное заявление. Оформить такой отказ через представителя по доверенности закон не позволяет.

Подать заявление можно во время личного визита к нотариусу или дистанционно - по почте или в электронной форме заверив его квалифицированной электронной подписью. Однако для некоторых категорий граждан действуют дополнительные требования.

Лица с ограниченной гражданской дееспособностью могут отказаться от наследства только с согласия попечителя и органа опеки и попечительства.

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет требуется согласие родителей или попечителя, а также органа опеки. Если речь идет о малолетних детях или недееспособных лицах, отказ возможен только после получения соответствующего разрешения органа опеки и попечительства.

Можно ли отменить отказ от наследства

В некоторых случаях отказ от наследства можно обжаловать через суд. Это возможно, если будет доказано, что решение приняли под влиянием обмана, принуждения, угроз или из-за ошибки.

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых случаях за полученное наследство в Украине нужно платить налог, в частности если имущество переходит от не близких родственников. Но если человек отказывается от имущества, никакие сборы платить не придется.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые живут за границей и потеряли родственника, могут оформить наследство дистанционно, не приезжая в Украину. Главное — соблюсти требования закона и уложиться в установленные сроки.