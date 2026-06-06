Оформление наследства в 2026 году: сроки, необходимые документы и ограничения для украинцев за рубежом

Оформление наследства за рубежом. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые находятся за границей и потеряли родственника, могут оформить наследство дистанционно, без возвращения в Украину. Для этого нужно соблюсти установленные законом правила и не пропустить важные сроки.

О том, как получить наследство в Украине гражданам, которые находятся за границей в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылками на нормы Гражданского кодекса Украины.

Сколько времени дают на принятие наследства в Украине

Согласно 1270 статье Гражданского кодекса Украины, после смерти человека его родственники имеют шесть месяцев, чтобы подать заявление о принятии наследства или отказаться от него. Отсчет начинается со дня смерти или с даты официальной регистрации смерти, если это предусмотрено законом.

Если в течение этого времени заявление не подать, считается, что наследник не воспользовался своим правом на наследство.

Однако люди, которые на момент смерти родственника постоянно проживали вместе с ним, автоматически считаются принявшими наследство. Для подтверждения этого могут понадобиться документы о месте проживания или другие доказательства.

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Что делать, если срок на принятие наследства пропущен

Если шестимесячный срок истек, право на наследство еще можно восстановить:

Первый вариант — обратиться в суд и подтвердить уважительные причины пропуска срока. Второй способ — получить письменное согласие всех наследников, которые уже оформили наследство, на присоединение нового наследника к наследственному делу.

Как подать заявление на принятие наследства из-за границы

Подать заявление о принятии наследства можно несколькими способами:

по почте;

лично у нотариуса;

в электронном виде;

через уполномоченное лицо, которое передаст заявление с нотариально заверенной подписью наследника.

Украинцы за рубежом могут заверить подпись у местного нотариуса. После этого документ нужно перевести на украинский язык, заверить перевод и отправить украинскому нотариусу. В некоторых странах также может понадобиться апостиль или консульская легализация.

Еще один вариант — оформить заявление в украинском консульстве. В таком случае документ составляется на украинском языке и не требует перевода или дополнительного заверения.

Если заявление поступило по почте без нотариального заверения подписи или было подано онлайн с квалифицированной электронной подписью, нотариус откроет наследственное дело и сообщит, какие документы нужно предоставить для завершения процедуры.

Можно ли отказаться от наследства в Украине

Статьей 1273 Гражданского кодекса предусмотрено, что наследник имеет право отказаться от наследства в пользу другого наследника, подав соответствующее нотариально удостоверенное заявление.

Если наследство передается по завещанию, отказаться можно только в пользу лица, которое также указано в документе. Если наследование происходит по закону, отказ возможен в пользу любого наследника по закону.

Может ли оформлением наследства в Украине заниматься представитель

Подать заявление о принятии или отказе от наследства через представителя нельзя. Такие документы наследник должен подать лично или отправить по почте с нотариально заверенной подписью.

В то же время после оформления наследства представитель по доверенности может получить свидетельство о праве на наследство и выполнять другие юридические действия от имени наследника.

Какие документы нужны для получения наследства в Украине

Для открытия наследственного дела достаточно заявления о принятии наследства и свидетельства о смерти. В дальнейшем нотариус может попросить дополнительные документы: паспортные данные наследника и умершего, подтверждение родственных связей, завещание (при наличии), документы на имущество, доверенность представителя и другие бумаги в зависимости от конкретной ситуации.

Ранее Новини.LIVE писали, что часть украинцев сталкивается с проблемами при оформлении наследства из-за утерянных документов, бумаг, оставшихся на оккупированной территории, или ошибок в личных данных. В таких случаях сложно подтвердить родственные связи, которые нужны нотариусу для открытия наследственного дела.

Также Новини.LIVE рассказывали, что за наследство иногда приходится платить налог, если его получают не ближайшие родственники. Но если человек решит отказаться от наследства, такой обязанности не возникает.