Оформлення спадщини у 2026 році: строки, необхідні документи та обмеження для українців за кордоном

Оформлення спадщини за кордоном. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які перебувають за кордоном і втратили родича, можуть оформити спадщину дистанційно, без повернення в Україну. Для цього потрібно дотриматися встановлених законом правил та не пропустити важливі строки.

Про те, як отримати спадщину в Україні громадянам, які перебувають за кордоном у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланнями на норми Цивільного кодексу України.

Скільки часу дають на прийняття спадщини в Україні

Згідно з 1270 статтею Цивільного кодексу України, після смерті людини її родичі мають шість місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмовитися від неї. Відлік починається з дня смерті або з дати офіційної реєстрації смерті, якщо це передбачено законом.

Якщо протягом цього часу заяву не подати, вважається, що спадкоємець не скористався своїм правом на спадщину.

Однак люди, які на момент смерті родича постійно проживали разом із ним, автоматично вважаються такими, що прийняли спадщину. Для підтвердження цього можуть знадобитися документи про місце проживання або інші докази.

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Якщо шестимісячний термін минув, право на спадщину ще можна відновити:

Перший варіант — звернутися до суду та підтвердити поважні причини пропуску строку. Другий спосіб — отримати письмову згоду всіх спадкоємців, які вже оформили спадщину, на приєднання нового спадкоємця до спадкової справи.

Як подати заяву на прийняття спадщини з-за кордону

Подати заяву про прийняття спадщини можна кількома способами:

поштою;

особисто у нотаріуса;

в електронному вигляді;

через уповноважену особу, яка передасть заяву з нотаріально засвідченим підписом спадкоємця.

Українці за кордоном можуть засвідчити підпис у місцевого нотаріуса. Після цього документ потрібно перекласти українською мовою, засвідчити переклад і надіслати українському нотаріусу. У деяких країнах також може знадобитися апостиль або консульська легалізація.

Ще один варіант — оформити заяву в українському консульстві. У такому разі документ складається українською мовою і не потребує перекладу чи додаткового засвідчення.

Якщо заява надійшла поштою без нотаріального посвідчення підпису або була подана онлайн із кваліфікованим електронним підписом, нотаріус відкриє спадкову справу та повідомить, які документи потрібно надати для завершення процедури.

Чи можна відмовитися від спадщини в Україні

Статтею 1273 Цивільного кодексу передбачено, що спадкоємець має право відмовитися від спадщини на користь іншого спадкоємця, подавши відповідну нотаріально посвідчену заяву.

Якщо спадщина передається за заповітом, відмовитися можна лише на користь особи, яка також зазначена у документі. Якщо спадкування відбувається за законом, відмова можлива на користь будь-якого спадкоємця за законом.

Чи може оформленням спадщини в Україні займатися представник

Подати заяву про прийняття або відмову від спадщини через представника не можна. Такі документи спадкоємець повинен подати особисто або надіслати поштою з нотаріально посвідченим підписом.

Водночас після оформлення спадщини представник за довіреністю може отримати свідоцтво про право на спадщину та виконувати інші юридичні дії від імені спадкоємця.

Які документи потрібні для отримання спадщини в Україні

Для відкриття спадкової справи достатньо заяви про прийняття спадщини та свідоцтва про смерть. Надалі нотаріус може попросити додаткові документи: паспортні дані спадкоємця та померлого, підтвердження родинних зв’язків, заповіт (за наявності), документи на майно, довіреність представника та інші папери залежно від конкретної ситуації.

Раніше Новини.LIVE писали, що частина українців стикається з проблемами під час оформлення спадщини через втрачені документи, папери, що залишилися на окупованій території, або помилки в особистих даних. У таких випадках складно підтвердити родинні зв’язки, які потрібні нотаріусу для відкриття спадкової справи.

Також Новини.LIVE розповідали, що за спадщину іноді доводиться сплачувати податок, якщо її отримують не найближчі родичі. Але якщо людина вирішить відмовитися від спадщини, такого обов’язку не виникає.