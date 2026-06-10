Наследство с долгами: в каких случаях кредитор теряет право требовать деньги

Должны ли украинцы погашать унаследованные долги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После смерти человека его имущество и финансовые обязательства переходят к его наследникам. То есть родственники или лица, указанные в завещании, могут получить не только ценные активы, но и долги умершего. Однако здесь есть несколько важных моментов, о которых знают не все. Например, если после смерти человека банк или другая финансовая организация своевременно не уведомили наследников о наличии долга, в будущем его могут "списать".

О том, всегда ли родственники наследодателя должны возвращать его долги кредиторам, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения адвоката по наследственным делам Павла Васильева.

Через какой период времени кредитор теряет право требовать возврата долга у наследников

Если человек знает о долгах умершего родственника, после принятия наследства именно он становится ответственным за их погашение. Юристы советуют уведомить кредитора о смерти должника и о том, что в дальнейшем долг будет выплачивать наследник. Однако законом не предусмотрено наказание, если они этого не сделают.

По словам адвоката Павла Васильева, у кредиторов также есть свои обязанности. В соответствии со статьей 1281 Гражданского кодекса Украины, после того как наследник получил свидетельство о праве на наследство, банк или другое финансовое учреждение должны заявить свои претензии в течение шести месяцев. Если этого не сделать, кредитор может лишиться права требовать возврат долга.

На практике банки редко пропускают такие сроки и обычно активно работают над возвратом средств. При этом каждый наследник отвечает только за ту часть долга, которая соответствует его доле в наследстве.

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Обычно задолженность погашается одним платежом, если стороны не договорились о другом порядке расчетов. Если наследник отказывается платить, кредитор может обратиться в суд и требовать взыскания средств за счет унаследованного имущества.

Как кредитор может обратиться к наследнику

Банки и другие кредиторы могут направлять свои требования через нотариуса. Если наследник находится за границей, для этого могут использоваться консульские учреждения. Также кредитор имеет право самостоятельно направить письмо с документами или подать иск в суд.

Закон не устанавливает строгой формы такого требования. Оно составляется в произвольной письменной форме, но должно содержать:

информацию о кредиторе;

основания возникновения долга;

точный расчет задолженности и реквизиты для оплаты.

Что будет с долгом, если наследников нет

В случае, если никто из родственников не принял наследство, кредитор должен обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело. Информация о долге вносится в материалы дела.

Если наследники так и не появляются, наследство признается выморочным. Тогда имущество переходит в собственность территориальной общины. Вместе с имуществом община получает и обязанность погасить долги умершего.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине человек может не только принять наследство или отказаться от него, но и передать свое право на имущество другому лицу. Однако такая процедура имеет ограничения и должна происходить в соответствии с требованиями законодательства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинское законодательство защищает граждан от полной потери имущества из-за долгов. У человека остается право на необходимые для жизни вещи. Кроме того, во время действия военного положения действуют дополнительные ограничения относительно принудительного изъятия имущества.