Безнадежный налоговый долг: кто может избежать ответственности за неуплату денег

Списание налогового долга. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

ФЛП и физические лица должны своевременно уплачивать налоги, иначе возникает финансовое обязательство, которое со временем превращается в долг. В то же время в некоторых случаях его могут признать безнадежным и списать. Этому способствуют объективные юридические или фактические обстоятельства, делающие взыскание средств невозможным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 101 Налогового кодекса.

Когда долг становится безнадежным

Украинское законодательство четко определяет обстоятельства, в результате которых налоговый долг признается безнадежным, поскольку принудительно взыскать средства с плательщика невозможно. По состоянию на 2026 год списанию подлежит сумма задолженности, штрафы и пеня, если:

ФЛП признан банкротом, а его имущества для погашения недостаточно;

физическое лицо признано недееспособным или безвестно отсутствующим, объявлено умершим;

человек умер, а имущества для взыскания недостаточно;

физическое лицо находится в розыске более 720 дней;

истек срок давности — 1095 дней;

задолженность возникла вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных);

контролирующий орган внес запись о прекращении налоговой задолженности в Государственный реестр на основании судебного решения.

"Отдельно к безнадежным относят долг, оставшийся непогашенным после ликвидации плательщика, не связанной с банкротством. Истечение 1095 дней — самое распространенное, но далеко не единственное основание: большинство случаев связано с тем, что взыскать долг физически не с кого", — отметил юрист Богдан Янкив в своем блоге.

Когда начинается отсчет срока давности

Согласно статье 102 НКУ, отсчет 1095-дневного срока давности начинается с крайней даты уплаты налогового обязательства. Другими словами, когда истечет последний день, отведенный ФЛП или физическому лицу на выполнение законодательной нормы.

Читайте также:

Поэтому сначала возникает непосредственно задолженность, а когда истекает срок уплаты средств — начинается обратный отсчет 1095 календарных дней. Стоит отметить, что некоторые обстоятельства, не зависящие от конкретного человека, могут сдвинуть течение срока давности.

В частности отсчет приостанавливался для всех плательщиков на период пандемии коронавирусной инфекции — с 18 марта 2020 года по 23 ноября 2022 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, могут ли украинцам запретить выезд за границу из-за долгов. Наличие непогашенного финансового обязательства не влияет на право пересечения государственной границы. За исключением случаев соответствующего судебного решения и открытого исполнительного производства.

Также Новини.LIVE сообщали, что наследники могут унаследовать долги умершего. Они обязаны погасить часть финансового обязательства в пределах своей доли наследства. А кредитор должен заявить свои требования не позднее шести месяцев.