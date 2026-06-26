Перенести номер до Київстару, Vodafone і lifecell буде неможливо: коли і що зміниться

Дівчина з телефоном і магазин Київстару. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Протягом кількох днів українці не зможуть перенести мобільний номер до мережі іншого оператора. Послугу тимчасово призупинять наприкінці червня 2026 року. Однак причину рішення не повідомили.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку.

Послуга перенесення мобільного номера

За допомогою сервісу MNP абоненти можуть змінити мобільного оператора без відмови від поточного номера телефону. Причому аналогічним залишається навіть код (наприклад, 067, 098, 093 тощо).

Згідно з інформацією на офіційному сайті НКЕК, послуга не працюватиме з 08:30 29 червня до 17:30 1 липня. Відновлення процесів буде здійснено з 08:30 2 липня.

Причину тимчасового призупинення надання послуги для українців регулятор не назвав. Скористатися нею не зможуть абоненти Київстару, Vodafone, lifecell та інших компаній.

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Знижені ціни на тарифні плани

Плюсів перенесення мобільного номера до іншого оператора чимало. Окрім можливості збереження комбінації цифр, українці отримають заохочення у вигляді зниженої вартості зв'язку. Компанії дозволяють підключати тарифні плани дешевше, якщо новий абонент скористався сервісом MNP.

Наприклад, пропозиції від Київстару доступні за такими цінами:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 290 грн/міс. замість 370 грн;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — 350 грн/міс. замість 450 грн.

Vodafone теж пропонує вигідні тарифні плани в разі перенесення номера: Flexx GO коштує 280 грн/міс. замість 350 грн, Flexx TOP — 350 грн/міс. замість 450 грн.

Аналогічна ситуація у lifecell: за пакет послуг "Максі" клієнти платитимуть 270 грн/міс. замість 400 грн, за тарифний план "Мега" — 350 грн/міс. замість 550 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани від Київстару можна підключити менш ніж за 300 грн. Мобільний оператор пропонує бюджетні пакети послуг для абонентів. "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" обійдеться у 220 грн/міс. для пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар закриє два способи поповнення рахунку з 1 липня. Абоненти не зможуть внести кошти через послугу "Мобільний платіж". Вона передбачає поповнення через голосове меню і спеціальну комбінацію.