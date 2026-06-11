Поповнити рахунок Київстару: які два способи будуть недоступні з 1 липня

Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти мобільних операторів можуть поповнювати рахунок на телефоні різними способами. Однак для абонентів Київстару перелік доступних варіантів скоротять з 1 липня 2026 року. Ми дізналися, що зміниться для українців, які користуються послугами компанії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як поповнити рахунок клієнтам Київстару.

Неактуальні способи поповнення рахунку

Оператор зв’язку ухвалив рішення відмовитися від двох способів поповнення рахунку, вважаючи їх незатребуваними серед абонентів. З 1 липня Київстар закриє можливість використання послуги "Мобільний платіж", яка дозволяє внести кошти через:

комбінацію *134#;

голосове меню за номером 899.

"Рішення пов’язане з поступовим виведенням з використання способів поповнення рахунку, які, з огляду на нашу внутрішню аналітику, перестали бути актуальними. Абоненти обирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси", — уточнив оператор.

Завдяки короткому коду чи номеру 899 українці могли поповнити мобільний рахунок навіть без доступу до інтернет-мережі. Однак Київстар не позбавив абонентів такої можливості повністю.

Читайте також:

Як поповнити рахунок Київстару

Станом на липень 2026 року клієнти зможуть внести кошти на номер телефону для оплати тарифних планів і послуг компанії такими способами:

на офіційному сайті оператора — без жодних комісій, навіть якщо немає трафіку на смартфоні;

в мобільному застосунку "Мій Київстар" — також без комісій;

за допомогою скретч-картки, надіславши запит *123*код#;

через сторонні платіжні системи.

Щоб перевірити стан рахунку, необхідно надіслати запит *111# чи авторизуватися у додатку "Мій Київстар". Якщо баланс не відображається на екрані, варто спробувати ще раз пізніше, перезавантажити телефон або встановити SIM-карту в інший гаджет.

Трапляються випадки, коли кошти випадково надійшли на інший номер. Абоненти передплаченого зв'язку не зможуть повернути платіж через деякі технічні обмеження. В разі проблеми необхідно звернутися до оператора служби підтримки Київстару, який підкаже алгоритм дій.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує безлімітний Інтернет для абонентів Vodafone. Користувачі можуть замовити спеціальні тарифні плани, які включають доступ до мережі. Або є змога підключити необмежену тарифікацію для конкретних мобільних застосунків вартістю від 24 до 60 грн на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що клієнти lifecell можуть економити до 80 грн щомісяця на тарифних планах. Потрібно підключити послугу "Тарифна підписка", заплативши за 6 або 12 місяців обслуговування наперед. Це дозволить зберегти до 15% вартості пакета послуг.