Пополнить счет Киевстара: какие два способа станут недоступны с 1 июля

Женщина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты мобильных операторов могут пополнять счет на телефоне различными способами. Однако для абонентов Киевстара перечень доступных вариантов сократится с 1 июля 2026 года. Мы выяснили, что изменится для украинцев, пользующихся услугами компании.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как пополнить счет клиентам Киевстара.

Устаревшие способы пополнения счета

Оператор связи принял решение отказаться от двух способов пополнения счета, считая их невостребованными среди абонентов. С 1 июля Киевстар закроет возможность использования услуги "Мобильный платеж", которая позволяет внести средства через:

комбинацию *134#;

голосовое меню по номеру 899.

"Решение связано с постепенным выводом из использования способов пополнения счета, которые, судя по нашей внутренней аналитике, перестали быть актуальными. Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", — уточнил оператор.

Благодаря короткому коду или номеру 899 украинцы могли пополнить мобильный счет даже без доступа к интернету. Однако Киевстар не лишил абонентов такой возможности полностью.

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Как пополнить счет Киевстара

По состоянию на июль 2026 года клиенты смогут внести деньги на номер телефона для оплаты тарифных планов и услуг компании такими способами:

на официальном сайте оператора — без каких-либо комиссий, даже если на смартфоне нет трафика;

в мобильном приложении "Мой Киевстар" — тоже без комиссий;

с помощью скретч-карты, отправив запрос *123*код#;

через сторонние платежные системы.

Чтобы проверить состояние счета, необходимо отправить запрос *111# или авторизоваться в приложении "Мой Киевстар". Если баланс не отображается на экране, стоит попробовать еще раз позже, перезагрузить телефон или установить SIM-карту в другое устройство.

Бывают случаи, когда средства случайно поступили на другой номер. Абоненты предоплаченной связи не смогут вернуть платеж из-за некоторых технических ограничений. В случае проблемы необходимо обратиться к оператору службы поддержки Киевстара, который подскажет алгоритм действий.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит безлимитный Интернет для абонентов Vodafone. Пользователи могут заказать специальные тарифные планы, которые включают доступ к сети. Или есть возможность подключить неограниченную тарификацию для конкретных мобильных приложений стоимостью от 24 до 60 грн в месяц.

Также Новини.LIVE рассказывали, что клиенты lifecell могут экономить до 80 грн ежемесячно на тарифных планах. Нужно подключить услугу "Тарифная подписка", заплатив за 6 или 12 месяцев обслуживания наперед. Это позволит сэкономить до 15% стоимости пакета услуг.