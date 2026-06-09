Выгодные тарифные планы от lifecell: как абонентам платить на 80 грн меньше

Девушка с телефоном в руках на улице. Фото: Новини.LIVE

Абоненты популярного мобильного оператора могут существенно экономить на тарифных планах. Стоимость обслуживания снижается в рамках услуги "Тарифная подписка" от lifecell. Однако придется заплатить за 6 или 12 месяцев пользования.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Как снизить расходы на мобильную связь

Подключив "Тарифную подписку", абоненты lifecell экономят 10% или 15% на мобильной связи, в зависимости от выбранных условий. Плата почти за два месяца обслуживания нивелируется — фактически человек тратит деньги только на 10 пакетов услуг, а получает 12.

Если посмотреть с другой стороны, цена снижается ориентировочно на 50-80 грн ежемесячно. Например, тарифный план "Мега" стоит 550 грн/мес., следовательно, за год придется потратить 6 600 грн. Однако с "Тарифной подпиской XL" надо будет заплатить 5 610 грн — фактические месячные расходы составят 467,5 грн.

Абоненты тарифного плана "Макси" отдают за год 4 800, 4 200 или 3 240 грн (цены за один пакет услуг, когда подключение стандартное, номер персонифицирован или перенесен в сеть lifecell). При этом с выгодой 15% стоимость снизится до 4 080, 3 570 или 2 754 грн соответственно.

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На каких тарифных планах можно сэкономить

Услуга доступна для подключения индивидуальным абонентам, которые обслуживаются на условиях таких тарифных планов:

"Макси";

"Мега";

"Просто Лайф";

"Смарт Лайф";

"Свободный Лайф";

"Platinum Лайф";

"Свободный Лайф. Регион";

"Гаджет Роутер";

"Жара Лайт";

"Смарт семья";

"lifecell Семья" и др.

Средства за 6 или 12 месяцев списываются с лицевого счета в момент заказа "Тарифной подписки". Первый пакет услуг предоставляется на следующий день после окончания периода действия оплаченного объема минут/трафика по тарифному плану. Наполнение, оплаченное наперед, обновляется через каждые 4 недели/30 дней.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые абоненты Киевстара могут сохранить 150 грн на тарифном плане. Суперсила "Экономия" позволяет снизить стоимость обслуживания, отказавшись от полного объема услуг. Придется пользоваться ограниченным количеством гигабайтов и минут на разговоры.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит безлимитный интернет для абонентов Vodafone. Пользователям доступны тарифные планы, включающие эту услугу. Плюс можно отдельно заказать неограниченное количество гигабайтов для определенных мобильных приложений.