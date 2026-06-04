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Мобильный оператор lifecell изменит условия в популярном тарифном плане

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 18:35
Тарифные планы от lifecell: что изменится для некоторых абонентов с 10 июня
Магазин lifecell в Киеве. Фото: Google Maps

Популярный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях предоставления мобильной связи. С 10 июня 2026 года пользователи тарифного плана "Жара Лайт Роуминг" от lifecell получат обновленный объем интернет-трафика. Его предоставят после первой оплаты пакета услуг.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Новые объемы интернет-трафика

Во-первых, действие акции "Гигабайты без границ" продлили до 31 декабря 2026 года. Во-вторых, пользователи тарифного плана "Жара Лайт Роуминг" смогут использовать обновленный объем мобильного трафика в разных странах после 10 июня.

Вместо 7 ГБ абоненты lifecell получат 8 ГБ интернета на территориях восьми стран. Речь идет о Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Молдове, Норвегии, Турции, Черногории и Швейцарии. В то же время вместо 13 ГБ трафика в 35-ти странах будет доступно для использования только 12 ГБ.

"Указанный объем гигабайтов предоставляется после первой оплаты 4-недельного пакета услуг по тарифному плану, осуществленной после 10 июня 2026 года", — уточнили в компании.

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Участие в акции доступно новым клиентам lifecell с определенными условиями. Необходимо активировать SIM-карту более 56 дней назад и оплатить не менее двух 4-недельных, 30-дневных или месячных пакетов услуг по тарифному плану.

Самые дешевые предложения от lifecell

Мобильный оператор предоставляет возможность подключить пакеты услуг на разный кошелек. Дешевле всего обойдется тарифный план "Лайфсет S" — он стоит 100 грн/мес. Однако наполнение может разочаровать: за свои деньги абоненты получат 10 ГБ трафика и безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Чтобы позвонить кому-то, придется платить по 2 грн за каждую потраченную минуту. Это стандартная тарификация в сети lifecell. Пакет услуг подойдет пользователям, которые нуждаются только в домашнем интернете и хотят иногда тратить гигабайты на смартфоне.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар запустил новую линейку годовых тарифных планов. Ими могут пользоваться только корпоративные абоненты, то есть ФЛП и юридические лица. Цены за год обслуживания варьируются от 4 400 до 11 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие бюджетные тарифные планы доступны украинцам в июне 2026 года. Мобильные операторы предлагают недорогие пакеты услуг для пенсионеров. Мы узнали, что можно подключить от Киевстара, Vodafone и lifecell.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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