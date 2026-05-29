Главная Экономика Бюджетная мобильная связь: какие тарифные планы самые дешевые в июне

Бюджетная мобильная связь: какие тарифные планы самые дешевые в июне

Дата публикации 29 мая 2026 14:35
Бюджетные тарифные планы в июне: какие минимальные цены в Киевстаре, Vodafone и lifecell
Девушка разговаривает по телефону на улице. Фото: Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины предлагают абонентам недорогие тарифные планы. Они включают достаточное наполнение за свою цену и предусматривают использование многих услуг. Мы узнали о самых дешевых пакетах Киевстара, Vodafone и lifecell, доступных клиентам в июне 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая минимальная стоимость тарифных планов в Украине.

Тарифный план от Киевстара

Среди актуальных пакетов услуг самым дешевым является "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес., однако он доступен исключительно пенсионерам и лицам с инвалидностью. Следующим по цене идет тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 370 грн/мес. (450 грн на подписке). Его трудно назвать бюджетным, однако среди актуальных предложений для физических лиц это минимальная стоимость.

За свои деньги украинцы получают:

  • 40 ГБ трафика (15 ГБ в роуминге);
  • безлим на звонки в сети;
  • 300 минуты на разговоры по Украине и звонки за границу;
  • 300 SMS;
  • домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с;
  • 2 Суперсилы на выбор.

Абоненты могут снизить стоимость до 290 грн/мес., если перенесут мобильный номер в сеть Киевстара с помощью сервиса MNP.

Тарифный план от Vodafone

Пакет услуг GigaCombo обходится клиентам в 350 грн/мес. и, по сравнению с другим тарифным планом аналогичной стоимости от Vodafone, предлагает лучшее наполнение. Пользователям предоставляют:

  • безлимитный трафик;
  • 11 ГБ в роуминге (27 стран ЕС);
  • безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;
  • неограниченные звонки в сети;
  • 500 минут на разговоры по Украине и в 27 государствах ЕС;
  • более 90 ТВ-каналов с Vodafone TV;
  • 50 минут на звонки из Украины в ЕС и между ними.

По состоянию на июнь 2026 года действует выгодная акция для абонентов Vodafone. Стоимость подключения и первых двух месяцев обслуживания снижается до нуля, то есть платить за тарифный план не придется. Аналогичная цена будет при переносе номера в сеть. А для новых клиентов в течение трех месяцев пользования стоимость составляет 250 грн.

Тарифный план от lifecell

Меньше всего стоит пакет услуг под названием "Лайфсет S" — всего 100 грн/мес. Наполнение не впечатляет: за свои деньги абоненты получают лишь безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и 10 ГБ мобильного трафика (из которых 2 ГБ можно использовать в ЕС). За звонки придется платить отдельно — стандартная тарификация 2 грн/минута.

Немного дороже обойдется "Лайфсет М" — 175 грн/мес. Однако наполнение тарифного плана более приятное: 25 ГБ трафика (4 ГБ в ЕС), безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, 1 300 минут на разговоры по Украине, безлим в сети после исчерпания тарифных минут, более 120 телеканалов с lifecell TV.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар ввел фиксированную плату за подключение услуги "Дополнительный номер". С абонентов взимают 3,30 грн в день активации сервиса. Зато месячный платеж за пользование остался на прежнем уровне — 99 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что корпоративные абоненты lifecell могут подключить бюджетный тарифный план. Речь идет о "Стартапе" из бизнес-линейки за 160 грн/мес. Необходимо лишь перенести мобильный номер в сеть с помощью сервиса MNP.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
