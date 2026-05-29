Бюджетные тарифные планы в июне: какие минимальные цены в Киевстаре, Vodafone и lifecell

Бюджетная мобильная связь: какие тарифные планы самые дешевые в июне
Мобильные операторы Украины предлагают абонентам недорогие тарифные планы. Они включают достаточное наполнение за свою цену и предусматривают использование многих услуг. Мы узнали о самых дешевых пакетах Киевстара, Vodafone и lifecell, доступных клиентам в июне 2026 года.
Тарифный план от Киевстара
Среди актуальных пакетов услуг самым дешевым является "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес., однако он доступен исключительно пенсионерам и лицам с инвалидностью. Следующим по цене идет тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 370 грн/мес. (450 грн на подписке). Его трудно назвать бюджетным, однако среди актуальных предложений для физических лиц это минимальная стоимость.
За свои деньги украинцы получают:
- 40 ГБ трафика (15 ГБ в роуминге);
- безлим на звонки в сети;
- 300 минуты на разговоры по Украине и звонки за границу;
- 300 SMS;
- домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с;
- 2 Суперсилы на выбор.
Абоненты могут снизить стоимость до 290 грн/мес., если перенесут мобильный номер в сеть Киевстара с помощью сервиса MNP.
Тарифный план от Vodafone
Пакет услуг GigaCombo обходится клиентам в 350 грн/мес. и, по сравнению с другим тарифным планом аналогичной стоимости от Vodafone, предлагает лучшее наполнение. Пользователям предоставляют:
- безлимитный трафик;
- 11 ГБ в роуминге (27 стран ЕС);
- безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;
- неограниченные звонки в сети;
- 500 минут на разговоры по Украине и в 27 государствах ЕС;
- более 90 ТВ-каналов с Vodafone TV;
- 50 минут на звонки из Украины в ЕС и между ними.
По состоянию на июнь 2026 года действует выгодная акция для абонентов Vodafone. Стоимость подключения и первых двух месяцев обслуживания снижается до нуля, то есть платить за тарифный план не придется. Аналогичная цена будет при переносе номера в сеть. А для новых клиентов в течение трех месяцев пользования стоимость составляет 250 грн.
Тарифный план от lifecell
Меньше всего стоит пакет услуг под названием "Лайфсет S" — всего 100 грн/мес. Наполнение не впечатляет: за свои деньги абоненты получают лишь безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и 10 ГБ мобильного трафика (из которых 2 ГБ можно использовать в ЕС). За звонки придется платить отдельно — стандартная тарификация 2 грн/минута.
Немного дороже обойдется "Лайфсет М" — 175 грн/мес. Однако наполнение тарифного плана более приятное: 25 ГБ трафика (4 ГБ в ЕС), безлимитный домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, 1 300 минут на разговоры по Украине, безлим в сети после исчерпания тарифных минут, более 120 телеканалов с lifecell TV.
