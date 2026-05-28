Тарифный план от Vodafone: кто может подключить недорогой пакет за 175 грн

Украинцам доступна бюджетная мобильная связь в 2026 году. Vodafone предлагает тарифный план всего за 175 грн в месяц. Скидка 50% для новых абонентов действует в течение первых шести месяцев обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Тарифный план за 175 грн

Мобильный оператор обеспечил корпоративных клиентов, в частности ФЛП и юридических лиц, недорогим пакетом услуг Gigabit Net Bussiness. Стандартная цена составляет 350 грн, однако новые бизнес-абоненты могут платить всего 175 грн в течение шести месяцев.

"Тариф предоставляется для подключения в нежилых помещениях на первых этажах многоэтажных домов. В случае подключения отдельных зданий цена рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности работ", — уточнили в Vodafone.

Пакет услуг предоставляет пользователям доступ к оптическому интернету. Чтобы получить максимальную скорость (до 1000 Мбит/с), необходимо установить специальный абонентский терминал. Им обеспечивает компания на бесплатной основе.

Тарифные планы для бизнеса

Vodafone предлагает несколько пакетов услуг для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц с разным наполнением/ценой. Среди них:

Business Pro — минимальный пакет с оптимальным набором услуг за 330 грн/мес;

Business Unlim — идеально подойдет для средних и крупных компаний, стоит 400 грн/мес;

Unlim — включает безлимитный интернет и увеличенный объем минут для общения по Украине или звонков за границу, обойдется в 500 грн/мес. и больше.

"Клиенты тарифов Unlim Plus и выше имеют возможность бесплатно пользоваться услугой "Интернет для 2-го девайса", чтобы использовать интернет основной SIM на другом устройстве", — добавили в Vodafone.

Для экономии средств можно подключить тарифный план сразу на год, тогда удастся сохранить абонплату за 1 месяц обслуживания. То есть фактически абоненты оплачивают 11 месяцев пользования пакетом услуг.

Что еще нужно знать украинцам

