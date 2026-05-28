Тарифний план від Vodafone: хто може підключити недорогий пакет за 175 грн

Українцям доступний бюджетний мобільний зв'язок у 2026 році. Vodafone пропонує тарифний план усього за 175 грн на місяць. Знижка 50% для нових абонентів діє протягом перших шести місяців обслуговування.

Тарифний план за 175 грн

Мобільний оператор забезпечив корпоративних клієнтів, зокрема ФОП та юридичних осіб, недорогим пакетом послуг Gigabit Net Bussiness. Стандартна ціна становить 350 грн, однак нові бізнес-абоненти можуть платити всього 175 грн упродовж шести місяців.

"Тариф надається для підключення в нежитлових приміщеннях на перших поверхах багатоповерхових будинків. В разі підключення окремих будівель ціна розраховується індивідуально залежно від складності робіт", — уточнили в Vodafone.

Пакет послуг надає користувачам доступ до оптичного інтернету. Щоб отримати максимальну швидкість (до 1000 Мбіт/с), необхідно встановити спеціальний абонентський термінал. Ним забезпечує компанія на безоплатній основі.

Тарифні плани для бізнесу

Vodafone пропонує кілька пакетів послуг для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб із різних наповненням/ціною. Серед них:

Business Pro — мінімальний пакет з оптимальним набором послуг за 330 грн/міс.;

Business Unlim — ідеально підійде для середніх та великих компаній, коштує 400 грн/міс.;

Unlim — включає безлімітний інтернет і збільшений обсяг хвилин для спілкування по Україні чи дзвінків за кордон, обійдеться у 500 грн/міс. і більше.

"Клієнти тарифів Unlim Plus і вище мають можливість безплатно користуватися послугою "Інтернет для 2-го девайса", щоб використовувати інтернет основної SIM на іншому пристрої", — додали у Vodafone.

Для економії коштів можна підключити тарифний план одразу на рік, тоді вдасться зберегти абонплату за 1 місяць обслуговування. Тобто фактично абоненти оплачують 11 місяців користування пакетом послуг.

Що ще варто знати українцям

