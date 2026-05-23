Київстар буде стягувати плату з деяких абонентів: що зміниться з 29 травня

Популярний мобільний оператор України попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. Київстар запровадить плату в день підключення послуги "Додатковий номер". Однак стандартна вартість користування залишиться на поточному рівні.

Що зміниться для клієнтів Київстару

Послуга "Додатковий номер" дозволяє підключити другий мобільний номер на одну SIM-карту. Це корисно у випадку, коли потрібно залишити контакт для зв’язку в інтернеті, але не хочеться "світити" основний/фінансовий номер. А корпоративні абоненти можуть розділяти робочий та особистий контакт без необхідності купувати нову "сімку".

Зміни від Київстару торкнуться плати за обслуговування. З 29 травня контрактні та бізнес-клієнти будуть вносити фіксований платіж у день підключення послуги — 3,30 грн. А наступного для з рахунку списуватимуть повну суму за місяць користування — 99 грн.

"Якщо ви вибираєте Додатковий номер як Суперсилу у своєму тарифі, то можете активувати послугу без додаткових щомісячних витрат. Якщо активували Суперсилу в той самий день, що й послугу, ви оплачуєте лише перший день користування", — йдеться на сайті компанії.

Які обмеження для абонентів

Користування послугою передбачає деякі обмеження для абонентів Київстару, зокрема:

після переходу від іншого мобільного оператора зі збереженням номера не дозволяється надсилати та отримувати повідомлення на додатковий контакт;

з другого номера не можна телефонувати і відправляти SMS на короткі номери закордонних операторів, однак на отримання з них вхідних дзвінків/повідомлень заборони немає;

на додатковий контакт не завжди приходять SMS зі скорочених/альфанумеричних номерів Київстару та інтернет-провайдерів, а також реклама від мобільного оператора чи його партнерів;

можливі складнощі з роботою послуги в роумінгу.

Абоненти можуть змінювати додатковий номер не більше трьох разів протягом 30 днів із моменту підключення чи останнього оновлення. Керування послугою доступне різними способами, зокрема через мобільний застосунок "Мій Київстар", запит *100*33*6# (відключення) або дзвінок на номер *477*76.

Що ще варто знати українцям

