Головна Економіка Київстар попередив клієнтів про стягнення плати за послугу: кого стосується

Дата публікації: 23 травня 2026 19:15
Київстар буде стягувати плату з деяких абонентів: що зміниться з 29 травня
Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор України попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. Київстар запровадить плату в день підключення послуги "Додатковий номер". Однак стандартна вартість користування залишиться на поточному рівні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Що зміниться для клієнтів Київстару

Послуга "Додатковий номер" дозволяє підключити другий мобільний номер на одну SIM-карту. Це корисно у випадку, коли потрібно залишити контакт для зв’язку в інтернеті, але не хочеться "світити" основний/фінансовий номер. А корпоративні абоненти можуть розділяти робочий та особистий контакт без необхідності купувати нову "сімку".

Зміни від Київстару торкнуться плати за обслуговування. З 29 травня контрактні та бізнес-клієнти будуть вносити фіксований платіж у день підключення послуги — 3,30 грн. А наступного для з рахунку списуватимуть повну суму за місяць користування — 99 грн.

"Якщо ви вибираєте Додатковий номер як Суперсилу у своєму тарифі, то можете активувати послугу без додаткових щомісячних витрат. Якщо активували Суперсилу в той самий день, що й послугу, ви оплачуєте лише перший день користування", — йдеться на сайті компанії.

Які обмеження для абонентів

Користування послугою передбачає деякі обмеження для абонентів Київстару, зокрема:

  • після переходу від іншого мобільного оператора зі збереженням номера не дозволяється надсилати та отримувати повідомлення на додатковий контакт;
  • з другого номера не можна телефонувати і відправляти SMS на короткі номери закордонних операторів, однак на отримання з них вхідних дзвінків/повідомлень заборони немає;
  • на додатковий контакт не завжди приходять SMS зі скорочених/альфанумеричних номерів Київстару та інтернет-провайдерів, а також реклама від мобільного оператора чи його партнерів;
  • можливі складнощі з роботою послуги в роумінгу.

Абоненти можуть змінювати додатковий номер не більше трьох разів протягом 30 днів із моменту підключення чи останнього оновлення. Керування послугою доступне різними способами, зокрема через мобільний застосунок "Мій Київстар", запит *100*33*6# (відключення) або дзвінок на номер *477*76.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують тарифні плани Київстару у травні 2026 року. Найдешевшим є пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн на місяць, однак він доступний лише пенсіонерам та особам з інвалідністю. Найдорожчий — "ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт" 750 грн на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, на які тарифні плани діє знижка 35% у Київстарі. Акційна пропозиція передбачена для бізнес-абонентів, які підключили пакет "На зв'язку", "На зв'язку Безлім" чи "На зв'язку Безлім+". Знижка працює лише для нових клієнтів мобільного оператора.

Київстар мобільний оператор номер телефону
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
