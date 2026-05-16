Тарифні плани Київстару зі знижкою 35%: хто може підключити і що отримає

Українці можуть заощаджувати на мобільних тарифах з акційною пропозицією від Київстару. Для нових корпоративних абонентів передбачена знижка 35% на пакети послуг. Однак знижена ціна діятиме лише протягом перших шести місяців обслуговування.

Тарифні плани зі знижкою

Акція "Бізнес-старт" передбачає активацію знижки 35% на тарифні плани для юридичних осіб та ФОП. Корпоративні клієнти можуть платити за послуги менше протягом шести місяців, а потім вартість повернеться до стандартного рівня. Пропозиція також поширюється на нових і поточних абонентів Київстару, яку перенесли мобільний номер у мережу.

Вигода діє в межах таких тарифних планів:

На зв’язку — 240 грн/міс. замість 400 грн;

На зв’язку Безлім — 390 грн/міс. замість 600 грн;

На зв’язку Безлім+ — 650 грн/міс. замість 1000 грн.

Ціна фіксується до кінця 2026 року, тобто навіть в умовах масштабного перегляду вартості пакетів послуг оплата за обслуговування не зміниться. Бізнес-тарифи доступні для використання за кордоном завдяки функції "Роумінг як вдома" — зв'язок у 28-ми країнах Європи.

Що входить в акційні тарифні плани

Абоненти "На зв’язку" за свої гроші отримують:

SIM для другого телефона;

SIM для планшета;

2 додаткові номери на одній SIM-карті;

віртуальний номер з кодом міста, дзвінки на який переадресовуються на мобільний телефон;

50 ГБ трафіку;

13 ГБ у роумінгу;

фіксований інтернет для роботи з дому на швидкості до 300 Мбіт/с;

2 000 хвилин на розмови в мережі, інші мобільні та міські номери по Україні (безлім на Київстар після закінчення обсягу);

200 хвилин на дзвінки за кордон;

200 SMS по Україні;

Київстар ТБ Легкий;

послуга "На зв'язку" (три сервіси: "Автовідповідач", "Хто дзвонив", "Повідомити про мене").

Також доступна одна Суперсила на вибір, зокрема сервіси мобільного застосунку Helsi, Київстар ТБ, WOG, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, 5 ГБ у роумінгу. Дорожчі тарифні плани бізнес-лінійки містять аналогічні послуги, але більше наповнення.

Що ще варто знати українцям

