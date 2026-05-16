Головна Економіка Київстар запропонував вигідні тарифні плани: на що діє знижка 35%

Дата публікації: 16 травня 2026 18:35
Тарифні плани Київстару зі знижкою 35%: хто може підключити і що отримає
Чоловік із телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть заощаджувати на мобільних тарифах з акційною пропозицією від Київстару. Для нових корпоративних абонентів передбачена знижка 35% на пакети послуг. Однак знижена ціна діятиме лише протягом перших шести місяців обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Тарифні плани зі знижкою

Акція "Бізнес-старт" передбачає активацію знижки 35% на тарифні плани для юридичних осіб та ФОП. Корпоративні клієнти можуть платити за послуги менше протягом шести місяців, а потім вартість повернеться до стандартного рівня. Пропозиція також поширюється на нових і поточних абонентів Київстару, яку перенесли мобільний номер у мережу.

Вигода діє в межах таких тарифних планів:

  • На зв’язку — 240 грн/міс. замість 400 грн;
  • На зв’язку Безлім — 390 грн/міс. замість 600 грн;
  • На зв’язку Безлім+ — 650 грн/міс. замість 1000 грн.

Ціна фіксується до кінця 2026 року, тобто навіть в умовах масштабного перегляду вартості пакетів послуг оплата за обслуговування не зміниться. Бізнес-тарифи доступні для використання за кордоном завдяки функції "Роумінг як вдома" — зв'язок у 28-ми країнах Європи.

Що входить в акційні тарифні плани

Абоненти "На зв’язку" за свої гроші отримують:

  • SIM для другого телефона;
  • SIM для планшета;
  • 2 додаткові номери на одній SIM-карті;
  • віртуальний номер з кодом міста, дзвінки на який переадресовуються на мобільний телефон;
  • 50 ГБ трафіку;
  • 13 ГБ у роумінгу;
  • фіксований інтернет для роботи з дому на швидкості до 300 Мбіт/с;
  • 2 000 хвилин на розмови в мережі, інші мобільні та міські номери по Україні (безлім на Київстар після закінчення обсягу);
  • 200 хвилин на дзвінки за кордон;
  • 200 SMS по Україні;
  • Київстар ТБ Легкий;
  • послуга "На зв'язку" (три сервіси: "Автовідповідач", "Хто дзвонив", "Повідомити про мене").

Також доступна одна Суперсила на вибір, зокрема сервіси мобільного застосунку Helsi, Київстар ТБ, WOG, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, 5 ГБ у роумінгу. Дорожчі тарифні плани бізнес-лінійки містять аналогічні послуги, але більше наповнення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани з безлімітним інтернетом пропонує lifecell. Серед активних пакетів послуг три включають необмежений мобільний трафік. Однак необхідно виконати обов’язкову умову — вчасно сплачувати за обслуговування.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть зекономити 100 грн на тарифному плані Київстару. За пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" доведеться платити 350 грн/міс. замість 450 грн. Потрібно лише перенести мобільний номер у мережу з технологією MNP.

Київстар мобільний оператор мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
