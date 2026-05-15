Головна Економіка Мобільні тарифи з безлімітним інтернетом: скільки коштують у травні

Дата публікації: 15 травня 2026 18:35
Тарифні плани від lifecell: скільки коштують пакети послуг з безлімітним інтернетом
Магазин lifecell у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці у пошуках вигідних тарифних планів часто орієнтуються не лише на ціну. Станом на 2026 рік важливо мати змогу бути на зв’язку цілодобово, тому клієнти операторів звертають увагу на мобільний трафік. І найкращий варіант — підключити пакет послуг із безлімітною кількістю гігабайтів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани з безлімітним мобільним інтернетом пропонує lifecell.

Тарифний план "Максі"

Стандартна вартість перебуває на рівні 400 грн/міс., однак абоненти, які перенесли мобільний номер у мережу lifecell, платять лише 270 грн/міс. Саме їм доступна акція "Мега безліміт" — необмежений трафік за умови своєчасних платежів. Якщо просто змінити тарифний план на "Максі", то дається 20 ГБ.

"При несвоєчасній оплаті нараховується 25 ГБ (з яких 13 ГБ доступні для використання в ЄС) у рамках кожного оплаченого пакету послуг на 4 тижні. Акційні пакети нараховуються протягом всього строку дії акції", — зазначили в lifecell.

Тарифний план "Мега"

Обслуговування коштує 550 грн/міс., для персоніфікованих абонентів — 450 грн/міс., а після перенесення номера в мережу — 350 грн/міс. У всіх трьох випадках передбачений безлімітний мобільний інтернет за своєчасну оплату пакета послуг. Інакше наповнення включає всього 50 ГБ трафіку.

Читайте також:

За свої гроші (550 грн/міс.) клієнти lifecell отримають:

  • необмежену кількість дзвінків у мережі;
  • 1000 хвилин на розмови по Україні (плюс 1000 хвилин за своєчасну оплату);
  • безліміт на застосунки (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X);
  • перегляд lifecell TV (120+ каналів).

Тарифний план "Лайфсет XL"

Він доступний лише абонентам передплати і коштує 500 грн/міс. У пакет входить 50 ГБ трафіку чи безлімітний доступ до мережі за своєчасну оплату, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, 1000 хвилин по Україні (плюс 1000 хвилин), безлім на номери lifecell, перегляд понад 140 каналів на різних пристроях (до 5 гаджетів).

Раніше Новини.LIVE писали, що клієнти Київстару можуть заощадити 100 грн на тарифному плані "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт". Необхідно перенести мобільний номер у мережу за допомогою сервісу MNP. Тоді вартість знизиться до 350 грн на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що мобільні оператори України пропонують пенсіонерам у травні 2026 року. Vodafone запустив акцію POVAGA для абонентів віком від 55 років, а клієнти Київстару можуть підключити бюджетний тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт".

lifecell мобільний інтернет мобільний оператор
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
