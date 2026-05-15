Главная Экономика Мобильные тарифы с безлимитным интернетом: сколько стоят в мае

Дата публикации 15 мая 2026 18:35
Тарифные планы от lifecell: сколько стоят пакеты услуг с безлимитным интернетом
Магазин lifecell в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в поисках выгодных тарифных планов часто ориентируются не только на цену. По состоянию на 2026 год важно иметь возможность быть на связи круглосуточно, поэтому клиенты операторов обращают внимание на мобильный трафик. И лучший вариант — подключить пакет услуг с безлимитным количеством гигабайтов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы с безлимитным мобильным интернетом предлагает lifecell.

Тарифный план "Макси"

Стандартная стоимость находится на уровне 400 грн/мес., однако абоненты, которые перенесли мобильный номер в сеть lifecell, платят всего 270 грн/мес. Именно им доступна акция "Мега безлимит" — неограниченный трафик при условии своевременных платежей. Если просто сменить тарифный план на "Макси", то дается 20 ГБ.

"При несвоевременной оплате начисляется 25 ГБ (из которых 13 ГБ доступны для использования в ЕС) в рамках каждого оплаченного пакета услуг на 4 недели. Акционные пакеты начисляются в течение всего срока действия акции", — отметили в lifecell.

Тарифный план "Мега"

Обслуживание стоит 550 грн/мес, для персонифицированных абонентов — 450 грн/мес, а после переноса номера в сеть — 350 грн/мес. Во всех трех случаях предусмотрен безлимитный мобильный интернет при своевременной оплате пакета услуг. Иначе наполнение включает всего 50 ГБ трафика.

За свои деньги (550 грн/мес.) клиенты lifecell получат:

  • неограниченное количество звонков в сети;
  • 1000 минут на разговоры по Украине (плюс 1000 минут за своевременную оплату);
  • безлимит на приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X);
  • просмотр lifecell TV (120+ каналов).

Тарифный план "Лайфсет XL"

Он доступен только абонентам подписки и стоит 500 грн/мес. В пакет входит 50 ГБ трафика или безлимитный доступ к сети за своевременную оплату, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с, 1000 минут по Украине (плюс 1000 минут), безлим на номера lifecell, просмотр более 140 каналов на различных устройствах (до 5 гаджетов).

Ранее Новини.LIVE писали, что клиенты Киевстара могут сэкономить 100 грн на тарифном плане "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт". Необходимо перенести мобильный номер в сеть с помощью сервиса MNP. Тогда стоимость снизится до 350 грн в месяц.

Также Новини.LIVE рассказывали, что мобильные операторы Украины предлагают пенсионерам в мае 2026 года. Vodafone запустил акцию POVAGA для абонентов в возрасте от 55 лет, а клиенты Киевстара могут подключить бюджетный тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт".

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
