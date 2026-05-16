Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Киевстар предложил выгодные тарифные планы: на что действует скидка 35%

Киевстар предложил выгодные тарифные планы: на что действует скидка 35%

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 18:35
Тарифные планы Киевстара со скидкой 35%: кто может подключить и что получит
Мужчина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на мобильных тарифах с акционным предложением от Киевстара. Для новых корпоративных абонентов предусмотрена скидка 35% на пакеты услуг. Однако сниженная цена будет действовать только в течение первых шести месяцев обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Тарифные планы со скидкой

Акция "Бизнес-старт" предусматривает активацию скидки 35% на тарифные планы для юридических лиц и ФЛП. Корпоративные клиенты могут платить за услуги меньше в течение шести месяцев, а затем стоимость вернется к стандартному уровню. Предложение также распространяется на новых и текущих абонентов Киевстара, которые перенесли мобильный номер в сеть.

Выгода действует в пределах таких тарифных планов:

  • На связи — 240 грн/мес. вместо 400 грн;
  • На связи Безлим — 390 грн/мес. вместо 600 грн;
  • На связи Безлим+ — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.

Цена фиксируется до конца 2026 года, то есть даже в условиях масштабного пересмотра стоимости пакетов услуг оплата за обслуживание не изменится. Бизнес-тарифы доступны для использования за рубежом благодаря функции "Роуминг как дома" — связь в 28-ми странах Европы.

Читайте также:

Что входит в акционные тарифные планы

Абоненты "На связи" за свои деньги получают:

  • SIM для второго телефона;
  • SIM для планшета;
  • 2 дополнительных номера на одной SIM-карте;
  • виртуальный номер с кодом города, звонки на который переадресовываются на мобильный телефон;
  • 50 ГБ трафика;
  • 13 ГБ в роуминге;
  • фиксированный интернет для работы из дома на скорости до 300 Мбит/с;
  • 2 000 минут на разговоры в сети, другие мобильные и городские номера по Украине (безлим на Киевстар после окончания объема);
  • 200 минут на звонки за границу;
  • 200 SMS по Украине;
  • Киевстар ТВ Легкий;
  • услуга "На связи" (три сервиса: "Автоответчик", "Кто звонил", "Сообщить обо мне").

Также доступна одна Суперсила на выбор, в частности сервисы мобильного приложения Helsi, Киевстар ТВ, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры, 5 ГБ в роуминге. Более дорогие тарифные планы бизнес-линейки содержат аналогичные услуги, но большее наполнение.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы с безлимитным интернетом предлагает lifecell. Среди активных пакетов услуг три включают неограниченный мобильный трафик. Однако необходимо выполнить обязательное условие — вовремя оплачивать обслуживание.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут сэкономить 100 грн на тарифном плане Киевстара. За пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" придется платить 350 грн/мес. вместо 450 грн. Нужно лишь перенести мобильный номер в сеть с технологией MNP.

Киевстар мобильный оператор мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации