Тарифные планы Киевстара со скидкой 35%: кто может подключить и что получит

Украинцы могут экономить на мобильных тарифах с акционным предложением от Киевстара. Для новых корпоративных абонентов предусмотрена скидка 35% на пакеты услуг. Однако сниженная цена будет действовать только в течение первых шести месяцев обслуживания.

Тарифные планы со скидкой

Акция "Бизнес-старт" предусматривает активацию скидки 35% на тарифные планы для юридических лиц и ФЛП. Корпоративные клиенты могут платить за услуги меньше в течение шести месяцев, а затем стоимость вернется к стандартному уровню. Предложение также распространяется на новых и текущих абонентов Киевстара, которые перенесли мобильный номер в сеть.

Выгода действует в пределах таких тарифных планов:

На связи — 240 грн/мес. вместо 400 грн;

На связи Безлим — 390 грн/мес. вместо 600 грн;

На связи Безлим+ — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.

Цена фиксируется до конца 2026 года, то есть даже в условиях масштабного пересмотра стоимости пакетов услуг оплата за обслуживание не изменится. Бизнес-тарифы доступны для использования за рубежом благодаря функции "Роуминг как дома" — связь в 28-ми странах Европы.

Что входит в акционные тарифные планы

Абоненты "На связи" за свои деньги получают:

SIM для второго телефона;

SIM для планшета;

2 дополнительных номера на одной SIM-карте;

виртуальный номер с кодом города, звонки на который переадресовываются на мобильный телефон;

50 ГБ трафика;

13 ГБ в роуминге;

фиксированный интернет для работы из дома на скорости до 300 Мбит/с;

2 000 минут на разговоры в сети, другие мобильные и городские номера по Украине (безлим на Киевстар после окончания объема);

200 минут на звонки за границу;

200 SMS по Украине;

Киевстар ТВ Легкий;

услуга "На связи" (три сервиса: "Автоответчик", "Кто звонил", "Сообщить обо мне").

Также доступна одна Суперсила на выбор, в частности сервисы мобильного приложения Helsi, Киевстар ТВ, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры, 5 ГБ в роуминге. Более дорогие тарифные планы бизнес-линейки содержат аналогичные услуги, но большее наполнение.

