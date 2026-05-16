Тарифные планы Киевстара со скидкой 35%: кто может подключить и что получит

Киевстар предложил выгодные тарифные планы: на что действует скидка 35%
Украинцы могут экономить на мобильных тарифах с акционным предложением от Киевстара. Для новых корпоративных абонентов предусмотрена скидка 35% на пакеты услуг. Однако сниженная цена будет действовать только в течение первых шести месяцев обслуживания.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.
Тарифные планы со скидкой
Акция "Бизнес-старт" предусматривает активацию скидки 35% на тарифные планы для юридических лиц и ФЛП. Корпоративные клиенты могут платить за услуги меньше в течение шести месяцев, а затем стоимость вернется к стандартному уровню. Предложение также распространяется на новых и текущих абонентов Киевстара, которые перенесли мобильный номер в сеть.
Выгода действует в пределах таких тарифных планов:
- На связи — 240 грн/мес. вместо 400 грн;
- На связи Безлим — 390 грн/мес. вместо 600 грн;
- На связи Безлим+ — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.
Цена фиксируется до конца 2026 года, то есть даже в условиях масштабного пересмотра стоимости пакетов услуг оплата за обслуживание не изменится. Бизнес-тарифы доступны для использования за рубежом благодаря функции "Роуминг как дома" — связь в 28-ми странах Европы.
Что входит в акционные тарифные планы
Абоненты "На связи" за свои деньги получают:
- SIM для второго телефона;
- SIM для планшета;
- 2 дополнительных номера на одной SIM-карте;
- виртуальный номер с кодом города, звонки на который переадресовываются на мобильный телефон;
- 50 ГБ трафика;
- 13 ГБ в роуминге;
- фиксированный интернет для работы из дома на скорости до 300 Мбит/с;
- 2 000 минут на разговоры в сети, другие мобильные и городские номера по Украине (безлим на Киевстар после окончания объема);
- 200 минут на звонки за границу;
- 200 SMS по Украине;
- Киевстар ТВ Легкий;
- услуга "На связи" (три сервиса: "Автоответчик", "Кто звонил", "Сообщить обо мне").
Также доступна одна Суперсила на выбор, в частности сервисы мобильного приложения Helsi, Киевстар ТВ, WOG, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры, 5 ГБ в роуминге. Более дорогие тарифные планы бизнес-линейки содержат аналогичные услуги, но большее наполнение.
