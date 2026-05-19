Київстар оголосив про зміни для деяких абонентів: до чого готуватися у травні

Популярний мобільний оператор Київстар попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. Компанія надасть клієнтам передплати змогу підключити пакет "Київстар ТБ Плюс" за 50 грн на місяць без додаткового стягнення за перший день користування. А з 25 травня 2026 року правила будуть оновлені.

Що зміниться для абонентів Київстару

Пакет "Київстар ТБ Плюс" доступний абонентам, які вже користуються Суперсилою "Київстар ТБ". У період із 21 по 24 травня клієнти передплати зможуть активувати послугу за 50 грн/міс. Різниця з поточними умовами в тому, що українцям не доведеться додатково платити 3 грн за перший день користування під час підключення.

"А з 25 травня нові користувачі Київстар ТБ Плюс отримають оновлені умови: 3 грн — за перший день користування, далі — 50 грн за 30 днів, якщо на рахунку достатньо коштів, або 3 грн/день, якщо коштів для щомісячної оплати недостатньо", — уточнили в компанії.

Важливо заздалегідь переконатися, що коштів на абонентському рахунку вистачить для стягнення регулярної плати. Поточним користувачам пакету не варто перейматися — правила обслуговування залишаться без змін.

Що входить у "Київстар ТБ Плюс"

Передбачається розширення стандартного пакету до рівня Преміум HD, який включає:

більше 430 телеканалів;

20 000+ фільмів і серіалів (колекції від Disney, Paramount+, Universal, BBC, Metro-Goldwyn-Mayer тощо);

всі тематичні пакети;

перегляд на п’яти пристроях (телевізор, смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер), три з яких можна вмикати одночасно у будь-якій комбінації.

Підключення доступне різними способами. Наприклад, через USSD-запит *700#, за допомогою функціоналу мобільного застосунку "Мій Київстар", за номером 477*760 чи безпосередньо в додатку "Київстар ТБ".

Обслуговування в роумінгу також передбачається, однак використання трафіку буде оплачуватися за тарифами країни перебування. Щомісячні платежі знімаються з рахунку в день підключення, а відмова від Суперсили означає автоматичне відключення послуги "Київстар ТБ Плюс".

Що ще варто знати українцям

