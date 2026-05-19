Киевстар объявил об изменениях для некоторых абонентов: к чему готовиться в мае

Популярный мобильный оператор Киевстар предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. Компания предоставит клиентам предоплаты возможность подключить пакет "Киевстар ТВ Плюс" за 50 грн в месяц без дополнительного взимания за первый день пользования. А с 25 мая 2026 года правила будут обновлены.

Что изменится для абонентов Киевстара

Пакет "Киевстар ТВ Плюс" доступен абонентам, которые уже пользуются Суперсилой "Киевстар ТВ". В период с 21 по 24 мая клиенты подписки смогут активировать услугу за 50 грн/мес. Разница с текущими условиями в том, что украинцам не придется дополнительно платить 3 грн за первый день пользования при подключении.

"А с 25 мая новые пользователи Киевстар ТВ Плюс получат обновленные условия: 3 грн — за первый день пользования, далее — 50 грн за 30 дней, если на счету достаточно средств, или 3 грн/день, если денег для ежемесячной оплаты недостаточно", — уточнили в компании.

Важно заранее убедиться, что средств на абонентском счете хватит для взимания регулярной платы. Текущим пользователям пакета не стоит переживать — правила обслуживания останутся без изменений.

Что входит в "Киевстар ТВ Плюс"

Предполагается расширение стандартного пакета до уровня Премиум HD, который включает:

более 430 телеканалов;

20 000+ фильмов и сериалов (коллекции от Disney, Paramount+, Universal, BBC, Metro-Goldwyn-Mayer и др.);

все тематические пакеты;

просмотр на пяти устройствах (телевизор, смартфон, планшет, ноутбук, компьютер), три из которых можно включать одновременно в любой комбинации.

Подключение доступно различными способами. Например, через USSD-запрос *700#, с помощью функционала мобильного приложения "Мой Киевстар", по номеру 477*760 или непосредственно в приложении "Киевстар ТВ".

Обслуживание в роуминге тоже предусматривается, однако использование трафика будет оплачиваться по тарифам страны пребывания. Ежемесячные платежи снимаются со счета в день подключения, а отказ от Суперсилы означает автоматическое отключение услуги "Киевстар ТВ Плюс".

Что еще нужно знать украинцам

