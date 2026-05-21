Мобільні тарифи від Київстару: скільки мінімально і максимально коштують у травні

Дівчина з телефоном у руці. Фото: Новини.LIVE

Київстар пропонує абонентам мобільні тарифи з різним наповненням. Вони відрізняються не лише ціною, але й обсягами послуг. Не завадить дізнатися, що отримають клієнти оператора за свої гроші станом на травень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани Київстару доступні користувачам.

Мобільні тарифи від Київстару

Якщо брати до уваги тарифні плани для мобільного зв’язку, а не Домашнього Інтернету (теж включають хвилини на розмови), то доступними для підключення є:

"ВСЕ РАЗОМ Комфорт" — 220 грн/міс.;

"ВСЕ РАЗОМ Легкий" — від 370 грн/міс.;

"ВСЕ РАЗОМ Крутий" — від 450 грн/міс.;

"ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт" — від 750 грн/міс.;

"СуперГіг" — 500 грн/міс.

Користувачі деяких пакетів послуг можуть заощадити кошти, якщо перенесуть мобільний номер у мережу Київстару. Так, "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" буде коштувати всього 290 грн/міс., а "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" — 350 грн/міс.

Варто додати, що тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" доступний лише особам пенсійного віку (від 60 років) та людям з інвалідністю. Абоненти повинні підтвердити своє право на підключення бюджетного пакета послуг, надавши паспорт або довідку МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) із зазначенням групи інвалідності.

Читайте також:

Тарифні плани для Домашнього Інтернету

Якщо потрібен доступ до інтернет-мережі вдома, клієнти Київстару можуть підключити один із тарифів "ВСЕ РАЗОМ":

"Перевага" — 250 грн/міс.;

"Легкий" — 450 грн/міс.;

"Крутий" — 550 грн/міс.

Тарифні плани від Київстару. Фото: скриншот

Для абонентів, які вперше підключають Домашній Інтернет із лінійки "ВСЕ РАЗОМ", протягом трьох місяців діє знижка на оплату — вартість обслуговування знижується до 200 грн. Тарифні хвилини на розмови, гігабайти для мобільного трафіку та SMS нараховуються у разі внесення платежу в повному розмірі.

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар затвердив нові умови для деяких абонентів. Користувачі Суперсили "Київстар ТБ" можуть з 21 травня 2026 року підключити розширений пакет "Київстар ТБ Плюс" за 50 грн/міс. Для поточних клієнтів жодних змін не передбачено.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запровадив знижку 35% на тарифні плани для корпоративних клієнтів. Акція поширюється виключно на нових абонентів, які користуються бізнес-пакетами. Знижені ціни діятимуть протягом шести місяців обслуговування.