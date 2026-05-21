Мобильные тарифы от Киевстара: сколько минимально и максимально стоят в мае

Девушка с телефоном в руке. Фото: Новини.LIVE

Киевстар предлагает абонентам мобильные тарифы с разным наполнением. Они отличаются не только ценой, но и объемами услуг. Не помешает узнать, что получат клиенты оператора за свои деньги по состоянию на май 2026 года.

Мобильные тарифы от Киевстара

Если брать во внимание тарифные планы для мобильной связи, а не Домашнего Интернета (тоже включают минуты на разговоры), то доступными для подключения являются:

"ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" — 220 грн/мес;

"ВСЕ РАЗОМ Легкий" — от 370 грн/мес;

"ВСЕ РАЗОМ Крутой" — от 450 грн/мес;

"ВСЕ РАЗОМ Топовый Контракт" — от 750 грн/мес;

"СуперГиг" — 500 грн/мес.

Пользователи некоторых пакетов услуг могут сэкономить деньги, если перенесут мобильный номер в сеть Киевстара. Так, "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" будет стоить всего 290 грн/мес., а "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" — 350 грн/мес.

Стоит добавить, что тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" доступен только лицам пенсионного возраста (от 60 лет) и людям с инвалидностью. Абоненты должны подтвердить свое право на подключение бюджетного пакета услуг, предоставив паспорт или справку МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) с указанием группы инвалидности.

Тарифные планы для Домашнего Интернета

Если нужен доступ к интернет-сети дома, клиенты Киевстара могут подключить один из тарифов "ВСЕ ВМЕСТЕ":

"Перевага" — 250 грн/мес;

"Легкий" — 450 грн/мес;

"Крутой" — 550 грн/мес.

Для абонентов, которые впервые подключают Домашний Интернет из линейки "ВСЕ ВМЕСТЕ", в течение трех месяцев действует скидка на оплату — стоимость обслуживания снижается до 200 грн. Тарифные минуты на разговоры, гигабайты для мобильного трафика и SMS начисляются при внесении платежа в полном размере.

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар утвердил новые условия для некоторых абонентов. Пользователи Суперсилы "Киевстар ТВ" могут с 21 мая 2026 года подключить расширенный пакет "Киевстар ТВ Плюс" за 50 грн/мес. Для текущих клиентов никаких изменений не предусмотрено.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар ввел скидку 35% на тарифные планы для корпоративных клиентов. Акция распространяется исключительно на новых абонентов, которые пользуются бизнес-пакетами. Сниженные цены будут действовать в течение шести месяцев обслуживания.