Киевстар будет взимать плату с некоторых абонентов: что изменится с 29 мая

Популярный мобильный оператор Украины предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. Киевстар введет плату в день подключения услуги "Дополнительный номер". Однако стандартная стоимость пользования останется на текущем уровне.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Что изменится для клиентов Киевстара

Услуга "Дополнительный номер" позволяет подключить второй мобильный номер на одну SIM-карту. Это полезно в случае, когда нужно оставить контакт для связи в интернете, но не хочется "светить" основной/финансовый номер. А корпоративные абоненты могут разделять рабочий и личный контакт без необходимости покупать новую "симку".

Изменения от Киевстара коснутся платы за обслуживание. С 29 мая контрактные и бизнес-клиенты будут вносить фиксированный платеж в день подключения услуги — 3,30 грн. А на следующий день со счета будут списывать полную сумму за месяц пользования — 99 грн.

"Если вы выбираете Дополнительный номер как Суперсилу в своем тарифе, то можете активировать услугу без дополнительных ежемесячных расходов. Если активировали Суперсилу в тот же день, что и услугу, вы оплачиваете только первый день пользования", — говорится на сайте компании.

Какие ограничения для абонентов

Пользование услугой предусматривает некоторые ограничения для абонентов Киевстара, в частности:

после перехода от другого мобильного оператора с сохранением номера не разрешается отправлять и получать сообщения на дополнительный контакт;

со второго номера нельзя звонить и отправлять SMS на короткие номера зарубежных операторов, однако на получение с них входящих звонков/сообщений запрета нет;

на дополнительный контакт не всегда приходят SMS с сокращенных/альфанумерических номеров Киевстара и интернет-провайдеров, а также реклама от мобильного оператора или его партнеров;

возможны сложности с работой услуги в роуминге.

Абоненты могут менять дополнительный номер не более трех раз в течение 30 дней с момента подключения или последнего обновления. Управление услугой доступно различными способами, в том числе через мобильное приложение "Мой Киевстар", запрос *100*33*6# (отключение) или звонок на номер *477*76.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят тарифные планы Киевстара в мае 2026 года. Самым дешевым является пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн в месяц, однако он доступен только пенсионерам и лицам с инвалидностью. Самый дорогой — "ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт" 750 грн в месяц.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие тарифные планы действует скидка 35% в Киевстаре. Акционное предложение предусмотрено для бизнес-абонентов, которые подключили пакет "На связи", "На связи Безлим" или "На связи Безлим+". Скидка работает только для новых клиентов мобильного оператора.