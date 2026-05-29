Бюджетні тарифні плани в червні: які мінімальні ціни в Київстарі, Vodafone та lifecell

Дівчина розмовляє по телефону на вулиці.

Мобільні оператори України пропонують абонентам недорогі тарифні плани. Вони включають достатнє наповнення за свою ціну та передбачають використання багатьох послуг. Ми дізналися про найдешевші пакети Київстару, Vodafone та lifecell, доступні клієнтам у червні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка мінімальна вартість тарифних планів в Україні.

Тарифний план від Київстару

Серед актуальних пакетів послуг найдешевшим є "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс., однак він доступний виключно пенсіонерам та особам з інвалідністю. Наступним по ціні йде тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 370 грн/міс. (450 грн на передплаті). Його важко назвати бюджетним, однак серед актуальних пропозицій для фізичних осіб це мінімальна вартість.

За свої гроші українці отримують:

40 ГБ трафіку (15 ГБ у роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

300 хвилини на розмови по Україні та дзвінки за кордон;

300 SMS;

домашній інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с;

2 Суперсили на вибір.

Абоненти можуть знизити вартість до 290 грн/міс., якщо перенесуть мобільний номер у мережу Київстару за допомогою сервісу MNP.

Тарифний план від Vodafone

Пакет послуг GigaCombo обходиться клієнтам у 350 грн/міс. і, порівняно з іншим тарифним планом аналогічної вартості від Vodafone, пропонує краще наповнення. Користувачам надають:

безлімітний трафік;

11 ГБ у роумінгу (27 країн ЄС);

безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

необмежені дзвінки в мережі;

500 хвилин на розмови по Україні та в 27 державах ЄС;

понад 90 ТБ-каналів з Vodafone TV;

50 хвилин на дзвінки з України в ЄС і між ними.

Станом на червень 2026 року діє вигідна акція для абонентів Vodafone. Вартість підключення та перших двох місяців обслуговування знижується до нуля, тобто платити за тарифний план не доведеться. Аналогічна ціна буде при перенесенні номера в мережу. А для нових клієнтів упродовж трьох місяців користування вартість становить 250 грн.

Тарифний план від lifecell

Найменше коштує пакет послуг під назвою "Лайфсет S" — всього 100 грн/міс. Наповнення не вражає: за свої гроші абоненти отримують лише безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с і 10 ГБ мобільного трафіку (з яких 2 ГБ можна використати в ЄС). За дзвінки доведеться платити окремо — стандартна тарифікація 2 грн/хвилина.

Трохи дорожче обійдеться "Лайфсет М" — 175 грн/міс. Однак наповнення тарифного плану більш приємне: 25 ГБ трафіку (4 ГБ в ЄС), безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, 1 300 хвилин на розмови по Україні, безлім у мережі після вичерпання тарифних хвилин, понад 120 телеканалів із lifecell TV.

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запровадив фіксовану плату за підключення послуги "Додатковий номер". З абонентів стягують 3,30 грн у день активації сервісу. Натомість місячний платіж за користування залишився на попередньому рівні — 99 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що корпоративні абоненти lifecell можуть підключити бюджетний тарифний план. Йдеться про "Стартап" із бізнес-лінійки за 160 грн/міс. Необхідно лише перенести мобільний номер у мережу за допомогою сервісу MNP.