Тарифний план від lifecell за 160 грн: хто може підключити і як отримати знижку

Магазин lifecell у Києві. Фото: Новини.LIVE

Мобільний оператор lifecell пропонує деяким абонентам бюджетні тарифні плани. Зокрема корпоративні клієнти можуть підключити пакет послуг "Бізнес Cтартап" усього за 160 грн/міс. Однак це акційна вартість, а стандартна дорівнює 220 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Тарифний план за 160 грн

Бізнес-лінійка lifecell включає кілька тарифних планів, серед яких "Стартап" є найдешевшим. Він обходиться корпоративним абонентам всього у 220 грн/міс., але якщо перенести мобільний номер у мережу за допомогою послуги MNP, то ціна знизиться до 160 грн.

"Щоденна плата за пакет послуг застосовується в разі несплати щомісячного платежу. В пакет послуг входять безлімітні дзвінки на lifecell та 500 МБ інтернету. Він надається на день і не переноситься. Розмір щоденної плати — 10 грн", — уточнили в компанії.

Що включає "Бізнес Cтартап"

За свої гроші клієнти мобільного оператора отримують непогане наповнення, зокрема:

безлімітний трафік;

10 ГБ у роумінгу (на території ЄС);

необмежені дзвінки в мережі lifecell;

300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки в країнах ЄС;

100 SMS по Україні та державах ЄС;

20 хвилин для міжнародних дзвінків;

дві безплатні опції на вибір.

Безплатні опції в lifecell можна порівняти з Суперсилами в Київстарі. Якщо не вистачає наповнення або конкретної послуги, достатньо підключити додатковий обсяг. Для цього треба скористатися USSD-запитом *141*31#, який дозволяє активувати потрібну опцію.

На вибір дається 10 ГБ мобільного трафіку, 100 хвилин на інші мережі по Україні, 100 SMS, MultiSIM Корпоративний, 5 ГБ у роумінгу, 50 хвилин для міжнародних дзвінків, 50 хвилин у роумінгу.

Щодо безлімітного трафіку, то після використання перших 30 ГБ на максимально можливій швидкості вона знизиться до 1 Mбіт/c. Відновлення швидкості відбудеться автоматично з оплатою наступного пакета послуг.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Vodafone запропонував абонентам тарифний план усього за 175 грн/міс. Знижка 50% доступна ФОП і юридичним особам, які вперше підключають бізнес-пакет. Стандартна вартість — 350 грн/міс. після завершення 6-місячного періоду.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 29 травня 2026 року Київстар почне стягувати окрему плату з абонентів. Йдеться про контрактних і бізнес-клієнтів, які активують послугу "Додатковий номер". В день підключення доведеться одноразово заплатити 3,30 грн.