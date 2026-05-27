Тарифный план от lifecell за 160 грн: кто может подключить и как получить скидку

Мобильный оператор lifecell предлагает некоторым абонентам бюджетные тарифные планы. В частности корпоративные клиенты могут подключить пакет услуг "Бизнес Стартап" всего за 160 грн/мес. Однако это акционная стоимость, а стандартная равна 220 грн.

Тарифный план за 160 грн

Бизнес-линейка lifecell включает несколько тарифных планов, среди которых "Стартап" является самым дешевым. Он обходится корпоративным абонентам всего в 220 грн/мес., но если перенести мобильный номер в сеть с помощью услуги MNP, то цена снизится до 160 грн.

"Ежедневная плата за пакет услуг применяется в случае неуплаты ежемесячного платежа. В пакет услуг входят безлимитные звонки на lifecell и 500 МБ интернета. Он предоставляется на день и не переносится. Размер ежедневной платы — 10 грн", — уточнили в компании.

Что включает "Бизнес Стартап"

За свои деньги клиенты мобильного оператора получают неплохое наполнение, в частности:

безлимитный трафик;

10 ГБ в роуминге (на территории ЕС);

неограниченные звонки в сети lifecell;

300 минут на разговоры по Украине и звонки в странах ЕС;

100 SMS по Украине и государствам ЕС;

20 минут для международных звонков;

две бесплатные опции на выбор.

Бесплатные опции в lifecell можно сравнить с Суперсилами в Киевстаре. Если не хватает наполнения или конкретной услуги, достаточно подключить дополнительный объем. Для этого надо воспользоваться USSD-запросом *141*31#, который позволяет активировать нужную опцию.

На выбор дается 10 ГБ мобильного трафика, 100 минут на другие сети по Украине, 100 SMS, MultiSIM Корпоративный, 5 ГБ в роуминге, 50 минут для международных звонков, 50 минут в роуминге.

Что касается безлимитного трафика, то после использования первых 30 ГБ на максимально возможной скорости она снизится до 1 Mбит/c. Восстановление скорости произойдет автоматически с оплатой следующего пакета услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Vodafone предложил абонентам тарифный план всего за 175 грн/мес. Скидка 50% доступна ФЛП и юридическим лицам, которые впервые подключают бизнес-пакет. Стандартная стоимость — 350 грн/мес. после завершения 6-месячного периода.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 29 мая 2026 года Киевстар начнет взимать отдельную плату с абонентов. Речь идет о контрактных и бизнес-клиентах, которые активируют услугу "Дополнительный номер". В день подключения придется единоразово заплатить 3,30 грн.