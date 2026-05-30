Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Бюджетные мобильные тарифы для пенсионеров: условия и цены в июне

Бюджетные мобильные тарифы для пенсионеров: условия и цены в июне

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 06:35
Выгодные мобильные тарифы для пенсионеров в июне: что предлагают Киевстар, lifecell и Vodafone
Пожилой мужчина общается по телефону. Фото: Новини.LIVE

Обычно люди старшего возраста ищут мобильные тарифы с доступной ценой и достаточным набором услуг. В июне 2026 года украинские операторы предлагают несколько таких вариантов. Поэтому стоит знать, к каким вариантам стоит присмотреться украинским пенсионерам.

О том, какие бюджетные тарифы для пенсионеров предлагают украинские операторы мобильной связи в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой тариф предлагает пенсионерам lifecell

Для абонентов в возрасте от 55 лет lifecell подготовил тариф "Забота". Его стоимость составляет 190 грн в месяц, а оператор обещает не повышать цену до конца 2027 года. В пакет включены:

  • 20 ГБ мобильного интернета;
  • безлимитные звонки в сети;
  • 1000 минут на другие операторы;
  • безлимитный доступ к YouTube, Viber, Facebook и TikTok.

Для подключения нужно перенести свой номер в lifecell и обратиться в любой магазин оператора с документами.

Выгодный тариф для пенсионеров и людей с инвалидностью от Киевстара

Среди доступных предложений от Киевстара — тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Его могут подключить абоненты от 60 лет, а также люди с инвалидностью. Абонплата составляет 220 грн в месяц. В тариф входят:

Читайте также:
  • 100 SMS;
  • домашний интернет;
  • безлимитные звонки в сети;
  • 10 ГБ мобильного интернета;
  • базовый пакет телевидения;
  • 100 минут на другие операторы.

Для оформления тарифа необходимо посетить магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом. Людям с инвалидностью также нужно предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус.

Акционная цена от Vodafone для людей старше 55 лет

Vodafone запустил акцию POVAGA, которая рассчитана на абонентов в возрасте от 55 лет и позволяет подключить тариф Flexx Go по специальной цене. Подключить его могут новые клиенты, которые переходят к оператору со своим номером от другой сети.

До конца мая действует акционная цена — 200 грн в месяц. За эти деньги абоненты получают:

  • 15 ГБ интернета;
  • 15 ГБ интернета в роуминге;
  • безлимитные звонки в сети Vodafone;
  • 500 минут на звонки по Украине и в странах ЕС.

Чтобы подключить тариф, нужно обратиться в магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом.

После завершения акции тариф Flexx GO можно будет подключить по стандартной цене. Он стоит 420 грн за четыре недели, а для тех, кто переносит номер от другого оператора, — 280 грн. В пакет входят 25 ГБ интернета, безлимитный доступ к популярным приложениям, 500 минут на звонки и безлимитные разговоры в сети Vodafone.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым абонентам lifecell предлагает недорогие тарифы. Для бизнес-клиентов доступен пакет "Бизнес Стартап" по акционной цене 160 грн в месяц вместо обычных 220 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году украинцы также могут сэкономить на мобильной связи с Vodafone. Новые абоненты могут платить за один из тарифов с 50% скидкой — 175 грн/мес. Акция действует в течение первых шести месяцев пользования.

пенсионеры Киевстар Vodafone lifecell мобильные операторы
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации