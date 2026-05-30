Выгодные мобильные тарифы для пенсионеров в июне: что предлагают Киевстар, lifecell и Vodafone

Обычно люди старшего возраста ищут мобильные тарифы с доступной ценой и достаточным набором услуг. В июне 2026 года украинские операторы предлагают несколько таких вариантов. Поэтому стоит знать, к каким вариантам стоит присмотреться украинским пенсионерам.

О том, какие бюджетные тарифы для пенсионеров предлагают украинские операторы мобильной связи в июне 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой тариф предлагает пенсионерам lifecell

Для абонентов в возрасте от 55 лет lifecell подготовил тариф "Забота". Его стоимость составляет 190 грн в месяц, а оператор обещает не повышать цену до конца 2027 года. В пакет включены:

20 ГБ мобильного интернета;

безлимитные звонки в сети;

1000 минут на другие операторы;

безлимитный доступ к YouTube, Viber, Facebook и TikTok.

Для подключения нужно перенести свой номер в lifecell и обратиться в любой магазин оператора с документами.

Выгодный тариф для пенсионеров и людей с инвалидностью от Киевстара

Среди доступных предложений от Киевстара — тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Его могут подключить абоненты от 60 лет, а также люди с инвалидностью. Абонплата составляет 220 грн в месяц. В тариф входят:

100 SMS;

домашний интернет;

безлимитные звонки в сети;

10 ГБ мобильного интернета;

базовый пакет телевидения;

100 минут на другие операторы.

Для оформления тарифа необходимо посетить магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом. Людям с инвалидностью также нужно предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус.

Акционная цена от Vodafone для людей старше 55 лет

Vodafone запустил акцию POVAGA, которая рассчитана на абонентов в возрасте от 55 лет и позволяет подключить тариф Flexx Go по специальной цене. Подключить его могут новые клиенты, которые переходят к оператору со своим номером от другой сети.

До конца мая действует акционная цена — 200 грн в месяц. За эти деньги абоненты получают:

15 ГБ интернета;

15 ГБ интернета в роуминге;

безлимитные звонки в сети Vodafone;

500 минут на звонки по Украине и в странах ЕС.

Чтобы подключить тариф, нужно обратиться в магазин оператора с паспортом и идентификационным кодом.

После завершения акции тариф Flexx GO можно будет подключить по стандартной цене. Он стоит 420 грн за четыре недели, а для тех, кто переносит номер от другого оператора, — 280 грн. В пакет входят 25 ГБ интернета, безлимитный доступ к популярным приложениям, 500 минут на звонки и безлимитные разговоры в сети Vodafone.

