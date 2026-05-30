Найвигідніші мобільні тарифи для пенсіонерів у червні: що пропонують Київстар, lifecell та Vodafone

Зазвичай люди старшого віку шукають мобільні тарифи з доступною ціною та достатнім набором послуг. У червні 2026 року українські оператори пропонують кілька таких варіантів. Тож варто знати, до яких варіантів варто придивитись українським пенсіонерам.

Який тариф пропонує пенсіонерам lifecell

Для абонентів віком від 55 років lifecell підготував тариф "Турбота". Його вартість становить 190 грн на місяць, а оператор обіцяє не підвищувати ціну до кінця 2027 року. У пакет включено:

20 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки в мережі;

1000 хвилин на інші оператори;

безлімітний доступ до YouTube, Viber, Facebook та TikTok.

Для підключення потрібно перенести свій номер до lifecell та звернутися до будь-якого магазину оператора з документами.

Вигідний тариф для пенсіонерів і людей з інвалідністю від Київстару

Серед доступних пропозицій від Київстару — тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Його можуть підключити абоненти від 60 років, а також люди з інвалідністю. Абонплата становить 220 грн на місяць. У тариф входять:

100 SMS;

домашній інтернет;

безлімітні дзвінки в мережі;

10 ГБ мобільного інтернету;

базовий пакет телебачення;

100 хвилин на інші оператори.

Для оформлення тарифу необхідно відвідати магазин оператора з паспортом та ідентифікаційним кодом. Людям з інвалідністю також потрібно надати документ, що підтверджує відповідний статус.

Акційна ціна від Vodafone для людей старше 55 років

Vodafone запустив акцію POVAGA, яка розрахована на абонентів віком від 55 років та дозволяє під'єднати тариф Flexx Go за спеціальною ціною. Підключити його можуть нові клієнти, які переходять до оператора зі своїм номером від іншої мережі.

До кінця травня діє акційна ціна — 200 грн на місяць. За ці гроші абоненти отримують:

15 ГБ інтернету;

15 ГБ інтернету в роумінгу;

безлімітні дзвінки в мережі Vodafone;

500 хвилин на дзвінки по Україні та в країнах ЄС.

Щоб підключити тариф, потрібно звернутися до магазину оператора з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Після завершення акції тариф Flexx GO можна буде підключити за стандартною ціною. Він коштує 420 грн за чотири тижні, а для тих, хто переносить номер від іншого оператора, — 280 грн. У пакет входять 25 ГБ інтернету, безлімітний доступ до популярних застосунків, 500 хвилин на дзвінки та безлімітні розмови в мережі Vodafone.

