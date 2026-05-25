Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мобільний зв’язок у Європі: де найменші та найбільші ціни у 2026 році

Мобільний зв’язок у Європі: де найменші та найбільші ціни у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 10:35
Мобільні тарифи в Європі: де найдешевший та найдорожчий зв’язок у 2026 році
Вартість мобільного зв'язку в Європі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році ціни на мобільний зв’язок у Європі дуже різняться залежно від країни. В одних державах за 5-10 євро можна отримати хороший пакет інтернету та дзвінків, а в інших навіть базові тарифи обходяться значно дорожче. 

Про те, де в Європі найдешевший та найдорожчий мобільний зв’язок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дані Numbeo.

Де в Європі мобільний зв’язок найдешевший у 2026 році

Однією з найдоступніших країн для мобільного зв’язку залишається Польща. Тут пакет із 10 ГБ інтернету у середньому коштує близько 8,62 євро на місяць (приблизно 442 грн). За словами експертів, причина — висока конкуренція між мобільними операторами, які постійно борються за клієнтів і тримають низькі ціни.

Вигідні тарифи також пропонують в Італії. Після виходу на ринок оператора Iliad Italia ціни суттєво знизилися, а інші компанії були змушені підлаштовуватися під нові умови. Зараз мобільний зв’язок там у середньому коштує від 6 до 15 євро на місяць (308-770 грн).

У Іспанії користувачам часто пропонують великі пакети інтернету — інколи до 50–100 ГБ. Серед популярних бюджетних брендів — Lowi та оператори групи Telefónica. У середньому мобільний тариф тут обходиться у 16,24 євро на місяць (приблизно 833 грн).

Читайте також:

У Франції ціни трохи вищі, але все одно доступніші, ніж у Німеччині чи Великій Британії. На ринку активно працюють бюджетні оператори, зокрема Free Mobile. Середня вартість тарифу — близько 19,28 євро щомісяця (990 грн).

В яких країнах Європи найдорожчий зв’язок у 2026 році

Одним із найдорожчих ринків мобільного зв’язку в Європі залишається Німеччина. Стандартний тариф із нормальним пакетом інтернету тут часто коштує 15-25 євро на місяць (770-1 283 грн), а середня ціна пакета з 10 ГБ — 23,47 євро (понад 1 200 грн).

Високі ціни також у Нідерландах — у середньому близько 21,09 євро на місяць (1 082 грн). Експерти пояснюють це високими доходами населення.

Ще дорожчий мобільний зв’язок у Норвегії. Через високі зарплати, складну територію та дорогі послуги середній тариф там коштує приблизно 34 євро на місяць (1 745 грн).

Серед невеликих, але заможних країн Європи найвищі ціни зафіксували у:

  • Монако — близько 47 євро на місяць (2 412 грн);
  • Люксембург — приблизно 26,6 євро (1 365 грн);
  • Ліхтенштейн — орієнтовно 37,23 євро (1 911 грн).

У Великій Британії окремі мобільні тарифи також можуть коштувати майже 35 євро на місяць (1 796 грн).

Раніше Новини.LIVE писали, що українці, обираючи вигідний тариф, дивляться не лише на ціну. У 2026 році для багатьох головне — стабільний зв’язок та достатньо мобільного інтернету, тому найбільший попит мають пакети з безлімітним трафіком.

Також Новини.LIVE розповідали, що у Київстар є різні тарифи для абонентів — вони відрізняються вартістю та набором послуг. Тож варто знати, що саме отримують користувачі за свої гроші у травні 2026 року.

тарифи Європа ціни мобільний зв'язок
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації