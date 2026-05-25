Мобильные тарифы в Европе: где самая дешевая и дорогая связь в 2026 году

Стоимость мобильной связи в Европе.

В 2026 году цены на мобильную связь в Европе очень различаются в зависимости от страны. В одних государствах за 5-10 евро можно получить хороший пакет интернета и звонков, а в других даже базовые тарифы обходятся значительно дороже.

О том, где в Европе самая дешевая и дорогая мобильная связь в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на данные Numbeo.

Где в Европе мобильная связь самая дешевая в 2026 году

Одной из самых доступных стран для мобильной связи остается Польша. Здесь пакет из 10 ГБ интернета в среднем стоит около 8,62 евро в месяц (примерно 442 грн). По словам экспертов, причина — высокая конкуренция между мобильными операторами, которые постоянно борются за клиентов и держат низкие цены.

Выгодные тарифы также предлагают в Италии. После выхода на рынок оператора Iliad Italia цены существенно снизились, а другие компании были вынуждены подстраиваться под новые условия. Сейчас мобильная связь там в среднем стоит от 6 до 15 евро в месяц (308-770 грн).

В Испании пользователям часто предлагают большие пакеты интернета — иногда до 50-100 ГБ. Среди популярных бюджетных брендов — Lowi и операторы группы Telefónica. В среднем мобильный тариф здесь обходится в 16,24 евро в месяц (примерно 833 грн).

Во Франции цены немного выше, но все равно доступнее, чем в Германии или Великобритании. На рынке активно работают бюджетные операторы, в частности Free Mobile. Средняя стоимость тарифа — около 19,28 евро ежемесячно (990 грн).

В каких странах Европы самая дорогая связь в 2026 году

Одним из самых дорогих рынков мобильной связи в Европе остается Германия. Стандартный тариф с нормальным пакетом интернета здесь часто стоит 15-25 евро в месяц (770-1 283 грн), а средняя цена пакета с 10 ГБ - 23,47 евро (более 1 200 грн).

Высокие цены также в Нидерландах — в среднем около 21,09 евро в месяц (1 082 грн). Эксперты объясняют это высокими доходами населения.

Еще дороже мобильная связь в Норвегии. Из-за высоких зарплат, сложной территории и дорогих услуг средний тариф там стоит примерно 34 евро в месяц (1 745 грн).

Среди небольших, но богатых стран Европы самые высокие цены зафиксировали в:

Монако — около 47 евро в месяц (2 412 грн);

Люксембург — примерно 26,6 евро (1 365 грн);

Лихтенштейн — ориентировочно 37,23 евро (1 911 грн).

В Великобритании отдельные мобильные тарифы также могут стоить почти 35 евро в месяц (1 796 грн).

