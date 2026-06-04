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Головна Економіка Мобільний оператор lifecell змінить умови в популярному тарифному плані

Мобільний оператор lifecell змінить умови в популярному тарифному плані

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 18:35
Тарифні плани від lifecell: що зміниться для деяких абонентів з 10 червня
Магазин lifecell у Києві. Фото: Google Maps

Популярний оператор попередив абонентів про зміни в умовах надання мобільного зв’язку. З 10 червня 2026 року користувачі тарифного плану "Жара Лайт Роумінг" від lifecell отримають оновлений обсяг інтернет-трафіку. Його нададуть після першої оплати пакета послуг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Нові обсяги інтернет-трафіку

По-перше, дію акції "Гігабайти без кордонів" продовжили до 31 грудня 2026 року. По-друге, користувачі тарифного плану "Жара Лайт Роумінг" зможуть використовувати оновлений обсяг мобільного трафіку в різних країнах після 10 червня.

Замість 7 ГБ абоненти lifecell отримають 8 ГБ інтернету на територіях восьми країн. Йдеться про Велику Британію, Ісландію, Ліхтенштейн, Молдову, Норвегію, Туреччину, Чорногорію та Швейцарію. Водночас замість 13 ГБ трафіку в 35-ти країнах буде доступно для використання лише 12 ГБ.

"Зазначений обсяг гігабайтів надається після першої оплати 4-тижневого пакету послуг за тарифним планом, здійсненої після 10 червня 2026 року", — уточнили в компанії.

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Участь в акції доступна новим клієнтам lifecell з певними умовами. Необхідно активувати SIM-картку більше ніж 56 днів тому й оплатити щонайменше два 4-тижневих, 30-денних або місячних пакетів послуг за тарифним планом.

Найдешевші пропозиції від lifecell

Мобільний оператор надає можливість підключити пакети послуг на різний гаманець. Найдешевше обійдеться тарифний план "Лайфсет S" — він коштує всього 100 грн/міс. Однак наповнення може розчарувати: за свої гроші абоненти отримають 10 ГБ трафіку і безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с.

Щоб подзвонити комусь, доведеться платити по 2 грн за кожну витрачену хвилину. Це стандартна тарифікація в мережі lifecell. Пакет послуг підійде користувачам, які потребують лише домашнього інтернету і хочуть інколи витрачати гігабайти на смартфоні.

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запустив нову лінійку річних тарифних планів. Ними можуть користуватися лише корпоративні абоненти, тобто ФОП і юридичні особи. Ціни за рік обслуговування варіюються від 4 400 до 11 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, які бюджетні тарифні плани доступні українцям у червні 2026 року. Мобільні оператори пропонують недорогі пакети послуг для пенсіонерів. Ми дізналися, що можна підключити від Київстару, Vodafone та lifecell.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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