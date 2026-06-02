Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Київстар запустив нову лінійку тарифних планів: яка ціна та наповнення

Київстар запустив нову лінійку тарифних планів: яка ціна та наповнення

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 11:40
Тарифні плани від Київстару: з 2 червня мобільний оператор запустив нову лінійку
Співробітник Київстару з телефоном. Фото: Google Maps

Київстар запустив для деяких абонентів нові тарифні плани. З 2 червня 2026 року корпоративні клієнти можуть підключити пакет послуг із річної лінійки. Тобто вартість обслуговування фіксована на довгий період, платити щомісяця не потрібно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Нова лінійка тарифних планів

Мобільний оператор запустив лінійку річних тарифних планів для корпоративних абонентів, аби представники бізнесу користувалися послугами, не думаючи щомісяця про оплату. З 2 червня для підключення доступні:

  • Рік на зв'язку — 4 400 грн/рік або 366 грн/міс.;
  • Рік на зв'язку Безлім — 6 600 грн/рік або 550 грн/міс.;
  • Рік на зв'язку Безлім+ — 11 000 грн/рік або 916 грн/міс.

Тарифні плани мають різне наповнення, однак включають послугу "Роумінг як вдома", сервіси "Додатковий номер" і "Прямий номер", хвилини для дзвінків за кордон у 19 країн, нетарифіковані дзвінки на мобільні та міські номери в Україні (або 2 000 хвилин), певну кількість SMS, безлімітний мобільний інтернет (або 50 ГБ), персональний інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с тощо.

Також можна підключити до номера кілька пристроїв одночасно (максимум три) з послугами "SIM для другого телефона" та "SIM для планшета". Вони дозволяють використовувати інтернет-трафік на планшеті/ноутбуці, телефонувати іншим абонентам.

Читайте також:

Тарифні плани для бізнесу

Наявні клієнти Київстару можуть підключити тарифні плани з щомісячною оплатою, при цьому вартість буде менш вигідною. Так, пакет "На зв'язку" обійдеться у 400 грн/міс., "На зв'язку Безлім" — у 600 грн/міс, "На зв'язку Безлім+" — у 1000 грн/міс.

"Якщо вам потрібен новий номер, ви можете замовити SIM-карти з тарифами для бізнесу повністю онлайн. Щоб оформити документи самостійно, знадобиться електронний підпис директора підприємства. Також можна замовити допомогу нашого менеджера", — уточнили в Київстарі.

Новим абонентам доступна аналогічна лінійка тарифних планів, але зі знижкою 35% протягом перших шести місяців обслуговування. За користування послугами необхідно платити 260, 390 та 650 грн/міс. відповідно. Отримати знижену ціну можуть юридичні особи та ФОП.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани доступні пенсіонерам у червні 2026 року. Мобільні оператори пропонують людям похилого віку спеціальні пакети послуг. Їх ціна приємно відрізняється, а наповнення нічим не гірше.

Також Новини.LIVE розповідали, що корпоративним абонентам Vodafone доступний тарифний Gigabit Net Bussiness зі знижкою. Замість стандартної ціни 350 грн/міс. вони можуть платити 175 грн протягом шести місяців обслуговування. Акція діє лише для нових клієнтів.

Київстар мобільний оператор мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації