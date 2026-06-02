Тарифні плани від Київстару: з 2 червня мобільний оператор запустив нову лінійку

Співробітник Київстару з телефоном. Фото: Google Maps

Київстар запустив для деяких абонентів нові тарифні плани. З 2 червня 2026 року корпоративні клієнти можуть підключити пакет послуг із річної лінійки. Тобто вартість обслуговування фіксована на довгий період, платити щомісяця не потрібно.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Нова лінійка тарифних планів

Мобільний оператор запустив лінійку річних тарифних планів для корпоративних абонентів, аби представники бізнесу користувалися послугами, не думаючи щомісяця про оплату. З 2 червня для підключення доступні:

Рік на зв'язку — 4 400 грн/рік або 366 грн/міс.;

Рік на зв'язку Безлім — 6 600 грн/рік або 550 грн/міс.;

Рік на зв'язку Безлім+ — 11 000 грн/рік або 916 грн/міс.

Тарифні плани мають різне наповнення, однак включають послугу "Роумінг як вдома", сервіси "Додатковий номер" і "Прямий номер", хвилини для дзвінків за кордон у 19 країн, нетарифіковані дзвінки на мобільні та міські номери в Україні (або 2 000 хвилин), певну кількість SMS, безлімітний мобільний інтернет (або 50 ГБ), персональний інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с тощо.

Також можна підключити до номера кілька пристроїв одночасно (максимум три) з послугами "SIM для другого телефона" та "SIM для планшета". Вони дозволяють використовувати інтернет-трафік на планшеті/ноутбуці, телефонувати іншим абонентам.

Читайте також:

Тарифні плани для бізнесу

Наявні клієнти Київстару можуть підключити тарифні плани з щомісячною оплатою, при цьому вартість буде менш вигідною. Так, пакет "На зв'язку" обійдеться у 400 грн/міс., "На зв'язку Безлім" — у 600 грн/міс, "На зв'язку Безлім+" — у 1000 грн/міс.

"Якщо вам потрібен новий номер, ви можете замовити SIM-карти з тарифами для бізнесу повністю онлайн. Щоб оформити документи самостійно, знадобиться електронний підпис директора підприємства. Також можна замовити допомогу нашого менеджера", — уточнили в Київстарі.

Новим абонентам доступна аналогічна лінійка тарифних планів, але зі знижкою 35% протягом перших шести місяців обслуговування. За користування послугами необхідно платити 260, 390 та 650 грн/міс. відповідно. Отримати знижену ціну можуть юридичні особи та ФОП.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани доступні пенсіонерам у червні 2026 року. Мобільні оператори пропонують людям похилого віку спеціальні пакети послуг. Їх ціна приємно відрізняється, а наповнення нічим не гірше.

Також Новини.LIVE розповідали, що корпоративним абонентам Vodafone доступний тарифний Gigabit Net Bussiness зі знижкою. Замість стандартної ціни 350 грн/міс. вони можуть платити 175 грн протягом шести місяців обслуговування. Акція діє лише для нових клієнтів.