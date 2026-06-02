Тарифные планы от Киевстара: со 2 июня мобильный оператор запустил новую линейку

Сотрудник Киевстара с телефоном.

Киевстар запустил для некоторых абонентов новые тарифные планы. Со 2 июня 2026 года корпоративные клиенты могут подключить пакет услуг из годовой линейки. То есть стоимость обслуживания фиксированная на долгий период, платить ежемесячно не нужно.

Новая линейка тарифных планов

Мобильный оператор запустил линейку годовых тарифных планов для корпоративных абонентов, чтобы представители бизнеса пользовались услугами, не думая ежемесячно об оплате. Со 2 июня для подключения доступны:

Год на связи — 4 400 грн/год или 366 грн/мес;

Год на связи Безлим — 6 600 грн/год или 550 грн/мес;

Год на связи Безлим+ — 11 000 грн/год или 916 грн/мес.

Тарифные планы имеют разное наполнение, однако включают услугу "Роуминг как дома", сервисы "Дополнительный номер" и "Прямой номер", минуты для звонков за границу в 19 стран, нетарифицированные звонки на мобильные и городские номера в Украине (или 2 000 минут), определенное количество SMS, безлимитный мобильный интернет (или 50 ГБ), персональный интернет на скорости до 1 Гбит/с и др.

Также можно подключить к номеру несколько устройств одновременно (максимум три) с услугами "SIM для второго телефона" и "SIM для планшета". Они позволяют использовать интернет-трафик на планшете/ноутбуке, звонить другим абонентам.

Тарифные планы для бизнеса

Существующие клиенты Киевстара могут подключить тарифные планы с ежемесячной оплатой, при этом стоимость будет менее выгодной. Так, пакет "На связи" обойдется в 400 грн/мес, "На связи Безлим" — в 600 грн/мес, "На связи Безлим+" — в 1000 грн/мес.

"Если вам нужен новый номер, вы можете заказать SIM-карты с тарифами для бизнеса полностью онлайн. Чтобы оформить документы самостоятельно, понадобится электронная подпись директора предприятия. Также можно заказать помощь нашего менеджера", — уточнили в Киевстаре.

Новым абонентам доступна аналогичная линейка тарифных планов, но со скидкой 35% в течение первых шести месяцев обслуживания. За пользование услугами необходимо платить 260, 390 и 650 грн/мес. соответственно. Получить сниженную цену могут юридические лица и ФЛП.

