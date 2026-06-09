Вигідні тарифні плани від lifecell: як абонентам платити на 80 грн менше

Дівчина з телефоном у руках на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Абоненти популярного мобільного оператора можуть суттєво економити на тарифних планах. Вартість обслуговування знижується у межах послуги "Тарифна підписка" від lifecell. Однак доведеться заплатити за 6 або 12 місяців користування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Як знизити витрати на мобільний зв’язок

Підключивши "Тарифну підписку", абоненти lifecell економлять 10% або 15% на мобільному зв’язку, залежно від обраних умов. Плата майже за два місяці обслуговування нівелюється — фактично людина витрачає кошти лише на 10 пакетів послуг, а отримує 12.

Якщо подивитися з іншого боку, ціна знижується орієнтовно на 50-80 грн щомісяця. Наприклад, тарифний план "Мега" коштує 550 грн/міс., отже за рік доведеться витратити 6 600 грн. Однак із "Тарифною підпискою XL" треба буде заплатити 5 610 грн — фактичні місячні витрати становитимуть 467,5 грн.

Абоненти тарифного плану "Максі" віддають за рік 4 800, 4 200 або 3 240 грн (ціни за один пакет послуг, коли підключення стандартне, номер персоніфіковано або перенесено в мережу lifecell). Водночас із вигодою 15% вартість знизиться до 4 080, 3 570 або 2 754 грн відповідно.

Читайте також:

Вартість тарифних планів із послугою "Тарифна підписка". Фото: скриншот

На яких тарифних планах можна зекономити

Послуга доступна для підключення індивідуальним абонентам, які обслуговуються на умовах таких тарифних планів:

"Максі";

"Мега";

"Просто Лайф";

"Смарт Лайф";

"Вільний Лайф";

"Platinum Лайф";

"Вільний Лайф. Регіон";

"Ґаджет Роутер";

"Жара Лайт";

"Смарт сім'я";

"lifecell Сім’я" та ін.

Кошти за 6 чи 12 місяців списуються з особового рахунку в момент замовлення "Тарифної підписки". Перший пакет послуг надається наступного дня після закінчення періоду дії оплаченого обсягу хвилин/трафіку за тарифним планом. Наповнення, оплачене наперед, оновлюється через кожні 4 тижні/30 днів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі абоненти Київстару можуть зберегти 150 грн на тарифному плані. Суперсила "Економія" дозволяє знизити вартість обслуговування, відмовившись від повного обсягу послуг. Доведеться користуватися обмеженою кількістю гігабайтів і хвилин на розмови.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує безлімітний інтернет для абонентів Vodafone. Користувачам доступні тарифні плани, які включають цю послугу. Плюс можна окремо замовити необмежену кількість гігабайтів для певних мобільних застосунків.