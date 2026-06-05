Тарифні плани і послуги від Vodafone: скільки коштує безлімітний інтернет

Дівчина з телефоном на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть отримати безлімітний інтернет-трафік від популярного мобільного оператора. Vodafone пропонує абонентам кілька окремих послуг і тарифні плани, які включають необмежені гігабайти. Ми дізналися, скільки коштує доступ до інтернету станом на червень 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як клієнтам Vodafone користуватися безлімітним мобільним трафіком.

Тарифні плани від Vodafone

Абоненти передплати можуть отримати безлімітний мобільний інтернет, якщо перенесуть номер у мережу Vodafone за допомогою сервісу MNP. Підключення та користування тарифним планом Flexx GO обійдеться у 280 грн/міс., за Flexx TOP доведеться платити 350 грн/міс.

Клієнтам контракту надають пакети послуг ULTRA за 700 грн/міс. і ULTRA VIP за 1 500 грн/міс., які містять необмежену кількість гігабайтів. Окремо можна підключити тарифні плани з лінійки "Комбо", де пропонується безлімітний мобільний трафік. Вартість перебуває на такому рівні:

GigaCombo — 350 грн/міс.;

GigaCombo+ — 400 грн/міс.;

GigaCombo Pro — 425 грн/міс.;

GigaCombo Pro+ — 475 грн/міс.

Протягом перших двох місяців обслуговування платити взагалі не доведеться, оскільки діє спеціальна акція для абонентів, які змінять тарифний план або перенесуть мобільний номер у мережу Vodafone.

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Інтернет-послуги від Vodafone

Мобільний оператор пропонує клієнтам кілька послуг, які передбачають підключення безлімітного трафіку. Однак це поширюється виключно на конкретні застосунки, а саме:

Video PASS — 60 грн/міс. -- на відео та музику (Apple TV, Apple Music, YouTube, YouTube Music, Netflix, MEGOGO, SoundCloud, Deezer, Spotify, Shazam, SWEET.TV, Дія ТВ);

Online PASS — 30 грн/міс. — на додатки для спілкування і навчання (Viber, WhatsApp, WeChat, Google Chat, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн, Coursera, Duolingo);

TikTok UNLIM — 39 грн/міс. — на перегляд і завантаження відео в TikTok;

TG UNLIM — 24 грн/міс. — на Telegram;

Social PASS — 60 грн/міс. — на соціальні мережі (Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, X, Pinterest, Likee, LinkedIn, Reddit, Canva).

Залежно від індивідуальних потреб абоненти Vodafone можуть підключити одну чи кілька послуг і не переплачувати за безлімітний інтернет-трафік у тарифному плані.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які бюджетні тарифні плани пропонують мобільні оператори в червні. Київстар, Vodafone та lifecell забезпечують абонентів пакетами послуг на різний гаманець. Ми дізналися, що доступно клієнтам для підключення.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар запустив нову лінійку річних тарифних планів. Корпоративні абоненти можуть замовити пакет послуг на 12 місяців і заощадити кошти. Ціни коливаються в діапазоні 4 400-11 000 грн.